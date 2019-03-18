Вы могли это пропустить: рост Bitcoin и новые правила для криптопроектов — РБК

Главная цифровая монета преодолела отметку в $4000, товарная биржа CME отстояла биткоин-фьючерсы, в IBM решили выпустить собственный стейблкоин и другие новости прошедших выходных

За последние два дня произошло сразу несколько событий, которые в дальнейшем смогут серьезно повлиять на развитие рынка цифровых денег. Главные из них — в нашей традиционной подборке.

Bitcoin преодолел отметку в $4000

В субботу, 16 марта, Bitcoin установил месячный максимум в $4080, после чего среднерыночная цена криптовалюты снизилась до $4010. Ранее аналитики Coindesk заявили, что если монете удастся преодолеть отметку в $4000, то появятся шансы на долгосрочный рост курса. За последние полгода актив уже несколько раз достигал важной зоны, однако вновь возвращался к прежним показателям.

CME продолжит торговать фьючерсами на биткоин

Чикагская товарная биржа CME не будет исключать из листинга биткоин-фьючерсы. Такое заявление сделала пресс-служба площадки в ответ на действия Чикагской биржи опционов Cboe Futures Exchange. ​Ее деривативы на первую криптовалюту пользовались меньшей популярностью среди инвесторов, чем те же контракты у CME.

IBM планирует запустить собственный стейблкоин

Корпорация IBM готовится выпустить криптовалюту, обеспеченную долларом. Руководитель блокчейн-направления компании Джесс Лунд считает, что стейблкоин будут использовать для трансграничных и межбанковских платежей.

Подробную информацию о новом альткоине команда IBM раскроет в ближайшее время. На данный момент известно, что разработчики хотят сделать токены со стабильной ценой более доступными для пользователей и обеспечить взаимозаменяемость цифровых активов, которые применяются в финансовых учреждениях.

Кэмерон Уинклвосс: криптовалюты нуждаются в контроле

Биржа Gemini запустила рекламную кампанию, которая прошла под лозунгом «Криптовалюта нуждается в правилах». Однако, как пояснил глава платформы Кэмерон Уинклвосс, правила нужны не цифровым деньгам, а фирмам, работающим в блокчейн-индустрии. Только так, по его мнению, можно уменьшить количество взломов и мошеннических операций.

Суд потребовал раскрыть личность Сатоши Накамото

Бывшего разработчика проекта Bitcoin Core, основателя компании Bloq и создателя криптовалюты Metronome Джеффа Гарзика вызвали в суд. Он должен предоставить любые доказательства, подтверждающие, что погибший математик Дейв Клейман был создателем биткоина и назывался Сатоши Накамото (если такие данные имеются).

В суде рассматривают дело о хищении 1,1 млн BTC под названием «Клейман против Райта». В начале прошлого года брат компьютерного криминалиста и писателя Дейва Клеймана, которого некоторые считают создателем биткоина, подал иск на $10 млрд против специалиста nChain Крейга Райта. Клейман обвиняет Райта в присвоении 1,1 млн BTC. Гарзик не раз высказывал предположения относительно этого дела, поэтому и был вызван в суд.

Джозеф Любин: блокчейн ускорит рост мировой экономики

Глава блокчейн-стартапа ConsenSys и сооснователь Ethereum Джозеф Любин заявил, что благодаря внедрению технологии распределенного реестра в ближайшие 20 лет мировая экономика вырастет в 10 раз. Специалист сравнил феномен блокчейна с электронной почтой, о которой еще в 80-е годы прошлого века никто не знал.

Теперь email может отправить практически каждый. Тоже самое, по мнению Любина, произойдет и с технологией распределенного реестра, которая в скором времени будет внедрена во все сферы жизни.

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