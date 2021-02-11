ВВП-варранты Украины подорожают до 140−170% — прогноз Deutsche Bank — новости Украины / НВ

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В Deutsche Bank прогнозируют рост ВВП-варрантов Украины до 140−170% (Фото: НБУ)

Аналитики Deutsche Bank допускают, что украинский Минфин может продолжить выкуп этих ценных бумаг.

Вследствие восстановления украинской экономики ВВП-варранты могут вырасти в цене до 140−170% с текущей рыночной цены в 113%. Об этом говорится в аналитической записке Deutsche Bank, передает Интерфакс-Уркаина.

Аналитики Deutsche Bank полагают, что Министерство финансов Украины может продолжить выкуп этих ценных бумаг.

«Минфин выкупил 10% выпущенных варрантов в минувшем году и мы полагаем, что он сделает это еще», — говорится в записке аналитиков.

В своих расчетах аналитики Deutsche Bank исходят из предположения, что в 2021 году экономика Украины вырастет на 4,1%. При этом ожидается, что среднегодовой курс гривни в этом году составит 28 грн/$.

По подсчетам Минфина, за весь период обращения ВВП-варрантов выплаты по ним могут превысить $22 млрд до 2040 года.

ВВП-варранты были выпущены в рамках реструктуризации госдолга в 2015 году взамен еврооблигаций на номинальную сумму $3,2 млрд и не являются частью госдолга страны. Платежи по ВВП-варрантам осуществляются ежегодно в долларах США в зависимости динамики роста реального ВВП Украины в период с 2019 по 2038 год с отсрочкой в два календарных года. Таким образом сами выплаты будут осуществляться между 2021-м и 2040 годами.

Ранее аналитики Bank of America прогнозировали, что Украина начнет платить по ВВП-варрантам в мае 2023 года.

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