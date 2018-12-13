ВВП Украины в этом году превысит $130 млрд — Украинские Новости

13 декабря 2018, четверг, 21:00 819

2018-12-13T21:00:00+02:00 Экономика 2018-12-14T11:45:05+02:00

Українські Новини

Українські Новини ВВП Украины в этом году превысит $130 млрд

В 2018 году долларовый эквивалент ВВП Украины составит $130,5 млрд. Об этом сообщает IMF group Ukraine.

Так, сообщается, что прирост на 16,8% в основном обеспечен позитивной динамикой цен сырьевых товаров.

По данным IMF group, чистый сырьевой экспорт Украины в 2018-ом году составит $9,3 млрд против $7,1 млрд в 2017-ом (в основном за счет прироста аграрного экспорта на $1,8 млрд).

В 2019-2021-ых годах темпы роста долларового ВВП незначительно снизятся – в среднем до 12,1%. При этом, темпы роста реального ВВП – вырастут до среднего значения 3,7%, а уровень инфляции в экономике замедлится с текущих 15,6% до всего 11,3%. Изменение структуры прироста ВВП в первую очередь объясняется ожидаемым замедлением темпов роста цен на энергопродукты и металлы, а также дальнейшей реализацией Национальным банком политики по снижению годовой потребительской инфляции до 5%.

В свою очередь, снижение политических рисков, после выборов в 2019-ом году существенно улучшит деловой климат, что компенсирует потенциальное снижение динамики роста сырьевой экспортной выручки. Параллельно, несмотря на рост политической турбулентности в следующем году и наблюдающееся с 1 кв. 2018-го снижение инвестиций — за счет притока денег под выборы в размере $2-2,5 млрд и соответственный рост внутреннего спроса, экономике удастся сохранить позитивную динамику реального ВВП (+3,9%). Долларовый эквивалент ВВП в следующем году вырастет на 12,6% — до $147 млрд.

Как сообщали Українські Новини, в третьем квартале ВВП увеличился на 2,8%.

Тем временем, НБУ оценивает рост ВВП в 3-м квартале в 3,1%.





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