ВВП Украины в 2020 году может упасть до 8% — Кабинет Министров Украины — ВВП — ВВП Украины

Фото: здание Кабинета министров (РБК-Украина)

Экономика Украины может упасть до 8%

В Кабинете министров ухудшили прогноз падения валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2020 году. Ожидается, что падение экономики может составить от 4 до 8% по сравнению с предыдущим годом.

Об этом говорится в правительственной программе стимулирования экономики, принятой на вчерашнем заседании Кабмина.

В документе отмечается, что пандемия коронавируса нанесет огромный вред экономике всех без исключения стран.

«По прогнозам МВФ, ожидается падение мировой экономики на 3%. В свою очередь, Украина традиционно является более уязвимой к экономическим шокам: ВВП может упасть на 4-8% по сравнению с 2019 годом», — говорится в документе.

Такой прогноз развития событий обусловлен неблагоприятной ситуацией на внешних и внутренних рынках, в том числе сырьевых, а также изменением глобальных производственных цепочек.

«В итоге, по прогнозам НБУ, Украина в 2020 году может столкнуться с падением экспорта (-10%), импорта (-14.5%), расширением дефицита бюджета (8% ВВП) и ростом уровня безработицы (до 9,5%)», — прогнозируют в Кабмине.

При этом отмечается, что падение экономики не закончится одновременно с распространением коронавируса. В правительстве говорят, что падение ВВП может продолжаться еще в течение года.

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Автор: Роман Калиниченко

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