ВВП Украины показал рекордный прирост среди всех стран Европы

Валовый внутренний продукт (ВВП) Украины во втором квартале 2018 года показал один из крупнейших приростов среди всех стран Европы.

Такую информацию обнародовал экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец на своей странице в Facebook. По его словам, ВВП вырос на 22,77% и составил 30,84 млрд долларов.

«За первое полугодие 2018 ВВП Украины составил 56,48 млрд долл и это +20,27% за год. Это также является одним из самых высоких приростов в Европе. За последние 12 месяцев (июль 2017 июнь 2018) ВВП Украины уже составляет 121,8 млрд долл, и это +9,52 млрд долл с начала года», – отметил Компаниец.

По его словам, наибольшим фактором, который обеспечивает такой прирост, является увеличение фонда оплаты труда рабочих. Он вырос за первое полугодие до 25,46 млрд долларов, это +25,98% по сравнению с прошлым годом или +5,25 млрд долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее заместитель премьера и министра финансов Словакии Иван Миклош рассказал о перспективах экономического роста Украины.





Источник