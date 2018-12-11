ВВП Украины может расти на 7% в год — Гройсман — видео — SEGODNYA

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Глава правительства перечислил ключевые условия для развития Украины





Поддержка финансовой стабильности, активное промышленное развитие и создание национального продукта, а также инвестиции в человеческий капитал за счет роста экономики – ключевые задачи правительства на 2019 год. Об этом рассказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время форума «Новая индустриализация: совместные действия правительства и бизнеса», передает пресс-служба правительства.

«Мы имеем 11 кварталов подряд экономический рост. Это хороший сигнал, но мы понимаем, что этого недостаточно для решения исторических проблем. Мы можем расти на уровне 5-7%. … Наша задача – поддерживать финансовую стабильность и инвестировать в экономический рост. Наши приоритеты: улучшение бизнес-климата, новая система управления госсектором, честная и прозрачная приватизация, а следовательно, вхождение инвестиций в реальный сектор, энергетика – должны уменьшать зависимость от импорта и развивать свою базу», — сказал Гройсман.

Ключевым элементом, по мнению премьера, станет выполнение государственного бюджета на 2019 год. Гройсман отметил, что главная смета страны содержит стимулы промышленного развития, предусматривает реализацию крупных инфраструктурных проектов, а также обеспечивает финансирование социальных реформ прежде всего в образовании и медицине.

Напомним, бюджет-2019 Рада приняла в ночь на «черную пятницу». Пленарное заседание парламента продлилось 20 часов. В итоге Верховная Рада одобрила главную смету страны в 6 утра 23 ноября. Доходы бюджета на 2019 год предусмотрены сумме 1,026 трлн грн, расходы – в сумме 1,112 трлн грн, предельный объем дефицита бюджета – 89,9 млрд грн, то есть 2,3% ВВП. Доходы были увеличены на 17,7 млрд грн, при этом на ту же сумму увеличили расходы на приоритетные направления социальной и экономической сферы.

В бюджет на 2019 год, рост ВВП заложен в размере 3%. Также ранее ЕБРР улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2018 году до 3,5% с 3%.

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