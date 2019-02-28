ВВП Латвии показал наибольший прирост за последние семь лет — Rus.Lsm.lv

В прошлом году Латвия пережила самый большой прирост ВВП за последние семь лет. По сравнению с 2017-м годом латвийский внутренний валовой продукт увеличился на 4,8%, достигнув 29,5 млрд евро.

Выросли объемы производства и строительной продукции. Сократилась безработица, выросли зарплаты. Эксперты прогнозируют, что и в этом году латвийская экономика продолжит расти. Но уже не такими темпами.

Внутренний валовой продукт Латвии в сопоставимых ценах 2010 г.

Foto: rus.lsm.lv

«Мы видим, что растет занятость и зарплаты. Рост очень обширный, многие слои населения его прочувствовали. Главные риски, однозначно, мировые события. Рост мировой экономики длился довольно долго. Уровень безработицы уже довольно низкий. И мы видим, что мировая экономика будет расти медленнее. С учетом того, что экономика Латвии маленькая и направленная на экспорт, все это немного притормозит наш рост», — считает член правления Банка Латвии Мартиньш Казакс.

По словам экономиста, риск в себе несет и способность государства выполнить рекомендации экспертов Европейского совета Moneyval. В противном случае, произойдет падение экономики и придется больше платить, к примеру, за получение кредитов в банках.









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