Вводили клиентов в заблуждение. Антимонопольный комитет открыл дело против 10 туроператоров — список

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Туроператоры указывали неточную стоимость туров, используя «внутренний» курс доллара (Фото: voyageelegante / Instagram)

Туристические операторы устанавливали собственный «внутренний» курс доллара при расчете стоимости туров для клиентов, что запрещено законом.

Антимонопольный комитет Украины открыл дело против 10 туристических операторов из-за указания ими на своих сайтах неточной стоимости туров. Об этом сообщил председатель Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий в Facebook.

По его словам, туроператоры размещали на своих сайтах неточную информацию о стоимости предоставления туристического продукта, используя собственный валютный курс и, в отдельных случаях, не указывали стоимость предоставления таких услуг в гривне.

Речь идет о компаниях:

— ООО Пегас Туристик (Pegas Touristik);

— ООО Тез Тур (Tez Tour);

— ООО Джоин Ап! (Join UP);

— ООО Коралл Тревел (Coral Travel);

— ООО Тревел Профешнл Групп (TPG);

— ООО Туристическая компания Анекс Тур (Anex Tour);

— ООО ТТВК (TUI);

— ООО Музенидис тревел Украина (Mouzenidis Travel);

— ООО Компас Украины (Kompas Touroperator);

— ООО Альф туристический оператор (Alf).

По словам Хмельницкого, туроператоры устанавливают свой внутренний коммерческий курс валют, что, по их мнению, защищает от частых курсовых колебаний (закупают валюту для расчетов с контрагентами у государства), и поэтому они закладывают комиссию за покупку валюты, а также расходы на перевод валюты иностранным партнерам.

Однако по мнению представителя АМКУ, туроператоры таким образом зарабатывают на завышенном курсе и перекладывают на потребителя все свои риски, при этом вводя его в заблуждение.

Он подчеркнул, что законом о валюте и положением о структуре валютного рынка Украины предусмотрено исключительное право банков, небанковских финансовых учреждений и операторов почтовой связи на установление собственного валютного курса.

Хмельницкий заявил, что у туроператоров есть 10 дней на то, чтобы изменить рекламу цен своих туров, в ином случае они вынуждены будут заплатить штраф до 5% от дохода за 2019 год.

По его словам, туроператоры в ходе встречи с председателем АМКУ 2 декабря пообещали устранить нарушения в оговоренные сроки.

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