Вверх по наклонной. В «Кармен» на магнитогорской сцене пел блистательный дуэт солистов «Новой оперы»

Фото: Динара ВОРОНЦОВА

Магнитогорск. В партии свободолюбивой красавицы выступила известная магнитогорцам по фестивалям «Вива опера» и «Сцена» Анастасия Лепешинская, в прошлом солистка Челябинского театра оперы и балета. Партию возлюбленного Кармен Хозе исполнил тенор Хачатур Бадалян, ныне приглашенный солист Большого и Мариинского театров.

Анастасия и Хачатур – участники и лауреаты престижнейших международных вокальных конкурсов, номинанты «Золотой маски», выступают на многих известных сценах мира.

Но если Анастасия с юных лет планомерно шла к певческой карьере, то Хачатур долгое время не был уверен, что пение, тем более оперное, – дело его жизни. Будущий солист успел даже окончить Донской университет по специальности «Мировая экономика». Параллельно начал обучение в Ростовской консерватории.

«Решающим для меня стал концерт трех теноров – Пласидо Доминго, Хосе Каррераса и Лучано Паваротти, – рассказал Хачатур Бадалян журналистам накануне постановки. – Мне было тринадцать-четырнадцать лет тогда, и он произвел на меня очень большое впечатление, я начал интересоваться оперной музыкой. Но даже учась в консерватории, я до конца не осознавал, что это моя профессия. Я относился к вокалу как к хобби, думал, буду петь для себя. И в какой-то момент понял, что это в большей степени мое, чем что-либо другое».

Хачатур согласен, что в его судьбе сыграло роль провидение, но в первую очередь достигнутый результат – плод большого труда. Но и он не дает права успокоиться, и каждый раз, выходя на сцену, артист должен доказывать, что он артист.

«Это как наклонная плоскость: либо ты развиваешься дальше и идешь немного выше, либо откатываешься назад», – согласна с Хачатуром Бадаляном обладательница чарующего бархатного меццо-сопрано, яркой фактуры и незаурядного драматического дара Анастасия Лепешинская, которой великолепно даются роли женщин трагической судьбы.

Третий сезон Анастасия работает на столичной сцене.

«У каждого артиста, который раскрывается, работает над собой, идет рост. На моем творческом пути все идет своим чередом. В плане профессионального роста мне многое дал Челябинск, далее был Екатеринбург, сейчас я в Москве. Прежде всего, я рада, что там идут наименования, которые, к сожалению, очень редко встречаются в региональных театрах, в частности, любимый мной россиниевский репертуар. За это время я выучила и ввелась в «Золушку» Россини, в марте дебютировала в «Севильском цирюльнике» в партии Розины. Это счастье – петь свой репертуар».

Партия Кармен также одна из любимых и близких артистке.

«Каждый солист вносит в спектакль что-то от себя, думаю, в каждой меццо есть частица Кармен, также как в каждом теноре есть частица Хозе, – уверена Анастасия. – Постановки получаются разными даже в исполнении одних и тех же артистов, ведь спектакль – это что-то живое. Сегодня я чувствую так, а завтра немного по-другому. В рамках постановки всегда идет творчество, рождение чего-то нового. И абсолютно точно, что каждая роль «взрослеет», меняется, мудреет вместе с тобой. Глупо в начале творческого пути изображать из себя зрелого персонажа, ты все равно идешь, прежде всего, от своей природы, а психофизика у всех разная. Моя Кармен сначала была менее трагичной, она «взрослела» на протяжении девяти лет, петь ее я начинала еще на красноярской сцене. Жизнь иногда преподносит ситуации, когда ты понимаешь: «Вот в этой сцене она поступила так, потому что…». Очень схожие были моменты в ее и моей жизни… Я понимаю ее, оправдываю и выношу это на сцену. Сначала часто строишь образ, перечитывая и пересматривая великих исполнителей, соглашаясь или не соглашаясь с ними, принимая что-то или не принимая, но потом, со временем, уже полностью выстраиваешь образ «от себя»».

Для Хачатура образ Хозе тоже стал более органичным с годами, ведь работа над техникой исполнения партии уже отошла на второй план. Хачатура Бадаляна магнитогорские и челябинские поклонники оперы скоро услышат и в заключительном гала-концерте ХIII Международного фестиваля оперного искусства «Вива опера». Звездный состав этого яркого музыкального праздника уже успела оценить публика Сибая, где гала-концерт уже состоялся.



Елена КУКЛИНА / Служба новостей «МР» ©

Фото: Динара ВОРОНЦОВА





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