Введение налога на выведенный капитал уменьшит контроль над бизнесом и позволит инвестировать в его развитие, — Южанина

Ранее президент Петр Порошенко зарегистрировал в парламенте соответствующий законопроект

Принятие законопроекта № 8557 о введении налога на выведенный капитал упростит администрирование налога, снизит уровень притеснения бизнеса контролирующими органами и создаст условия для инвестирования в развитие компаний. Об этом заявила глава налогового комитета, нардеп от БПП Нина Южанина во время брифинга в кулуарах ВРУ. Трансляцию вел телеканал «112 Украина».

«Обсудив с экспертами все положительные стороны, однозначно подтверждаю, что налог на выведенный капитал значительно упрощает администрирование налога, значительно уменьшит ущемление плательщиков контролирующими органами, ведь нынешняя система позволяет контролирующему органу изучать и контролировать все документы, что может привести к субъективному неверному выводу, так как ревизоры не знают технологию производства и не могут проверять себестоимость того или иного продукта или услуги. Для этого должны быть специальные знания», — сказала Южанина.

По ее словам, налог на выведенный капитал убережет предприятия от лишних споров с контролирующим органом.

«За 2017 год налог на прибыль определяется исходя из финансового результата по бухгалтерским стандартам, скорректированного на разнице. Это означает, что эта субъективная мысль ревизора может присутствовать», — отметила глава профильного комитета.

Она уточнила, что Нацбанк поможет в разработке спецдокументов, в частности платежного поручения, что позволит оперативно определять платежи, подлежащие налогообложению.

«Таким образом, свобода для бизнеса будет настолько заметной, что мы почувствуем и на росте производства каждого предприятия», — анонсировала Южанина.

Кроме того, по ее словам, «самое главное – это пополнение оборотных средств и возможность предприятий подойти к обновлению основных средств, которые изношены на 60-80%. Отсутствие устойчивой низкой системы кредитования бизнеса привело к тому, что мы находимся в крайне тяжелом состоянии с технической стороны».

Представитель президента Украины в парламенте, нардеп от БПП Ирина Луценко справочно отметила: «За 5 лет, по оценкам Украинского института будущего, совокупный объем внутренних дополнительных инвестиций в Украину составит от 15 до 20 млрд долл. Это внутренних инвестиций. Это инвестиции наших украинских предприятий, которые будут вкладывать в собственное развитие, в капитализацию производства, улучшение и стимулирование выдачи банками кредитов для будущего развития».

Новости по теме: Зачем Украине налог на выведенный капитал и что он нам даст

Отметим, ранее суть законопроекта описал экономист Александр Охрименко.

«Законопроект о налоге на выведенный капитал, по задумке Петра Порошенко, ставит своей целью заменить налог на прибыль налогом на выведенный капитал. В результате бизнес не будет платить налог на прибыль, а будет все деньги, которые он раньше вынужден был отдавать в госбюджет, инвестировать в развитие бизнеса. Налог появляется только тогда, когда бизнесмен решил выплачивать дивиденды или закрыть компанию и поделить активы между собственниками», — написал Охрименко.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект и направил в парламент в начале июля во время встречи с представителями бизнеса.





Источник