ВТО: торговые споры уже начали негативно влиять на мировую экономику

Фото: Omer Messinger/EPA-EFE

Москва, 4 июля — «Вести.Экономика». Всемирная торговая организация заявила о проявлении негативных эффектов от ухудшения торговых отношений в мировой экономике.

Торговые барьеры и ограничения в виде импортных пошлин уже начали сказываться на глобальной экономике. Об этом ВТО заявила в опубликованном докладе по торговым ограничениям между странами «Большой двадцатки» (pdf).

В комментариях к докладу глава ВТО Роберто Азеведо отметил, что с учетом недавно заявленных намерениях со стороны ряда стран о введении новых пошлин «ситуация стала еще хуже, чем описывается в докладе».

«Существенное увеличение торговых ограничений среди стран G20 должно вызывать серьезное беспокойство у международного сообщества. За последние недели с момента подготовки данного доклада были объявлены дополнительные ограничительные меры, и поэтому обострение торговых отношений может быть еще хуже, чем здесь описывается. Данная продолжающаяся эскалация представляет серьезную угрозу для роста и восстановления всех экономик, и мы начинаем отмечать отражение этого в ряде опережающих индикаторов. Я призываю лидеров стран G20 продемонстрировать сдержанность в применении новых меры и как можно скорее начать деэскалацию данной ситуации».

Источник