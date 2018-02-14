ВТО ожидает роста электронной торговли

Учитывая модернизацию технологий в нынешнюю эпоху торговли, роль правительства в создании мягких инфраструктур теперь явно необходима, согласно главе ВТО. Он заявил во вторник, что рост электронной коммерции в ближайшие периоды будет развиваться гораздо быстрее.

По словам генерального директора ВТО Роберто Карвалью де Азеведо, рост этого сектора в современном мире становится намного быстрее. Вот почему он рекомендует, чтобы правительство, возможно, было готово к этому. «Но я уверен на все 100%, что они не подготовлены и не прилагают все усилия, чтобы подготовиться».

Азеведо заявил в ходе конференции под названием «Перспективы глобальной торговли в современном мире», что ВТО должна акклиматизировать и предоставить больше гибкости в отношении структуры международной торговли. Также на заседании, проводимом с помощью редактораEmerging Markets Джона Дефтериоса, Азеведо отметил, что большинство крупных экономик потеряны для новых технологий. «Они не потеряны для торговли или для иммигрантов, они потеряны для новых технологий».

Он добавил, что электронная коммерция – это сейчас реальность. «Это не уйдет, это будет расти, и это будет расти намного быстрее и другими способами». Большая часть электронной коммерции, которую мы видим сегодня, — это бизнес для бизнеса. Бизнес-потребитель меняет мир полностью.

«Необходимо учитывать законы и положения о защите потребителей, трансграничные транзакции, цифровые подписи, законность контрактов через границу c применением законодательства, возврат товаров – это [новый] мир».

Конференция на Общественном форуме ВТО, крупнейшая ежегодная информационно-пропагандистская конференция, обеспечивающая платформу для участников для обсуждения последних событий в мировой торговле.

Когда Азеведо читал лекции о влиянии современной технологии торговли, он подчеркнул необходимость гибкости в ВТО, особенно в том, что касается жизненной силы онлайн-рынка.

«Хотя каждая из 164 стран-членов может быть не готова участвовать в дискуссии об электронной торговле, важно, чтобы они присоединились к разговору по мере его развития», — добавил Азеведо.

«Речь идет не только об инфраструктуре. Часто правительства работают над инфраструктурой, такой как порты, аэропорты и объекты для транспортировки, для связи, но это также касается мягкой инфраструктуры и мышления о будущем. Возможно, у вас есть вся физическая инфраструктура, но, если учреждения и люди, которые в них работают, не понимают, что им нужно снизить затраты, что им необходимо облегчить торговлю в эту новую эпоху, вы будете отставать в развитии».

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