ВТО нуждается в обновлении, но без ослабления влияния, считает Медведев

04:2417.11.2018

(обновлено: 15:53 17.11.2018)

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ПОРТ-МОРСБИ, 17 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев отметил необходимость совершенствования Всемирной торговой организации. Об этом он заявил на Деловом саммите АТЭС.

Telegraph рассказала, какой урок Россия преподала Великобритании в ВТОПри этом, по мнению российского премьера, этот процесс должен идти без ослабления влияния ВТО, расшатывания основополагающих принципов ее работы, тем более ее демонтажа, который означал бы крах цивилизованной торговли.

Кроме того, Медведев призвал к объединению усилий для повышения эффективности ВТО и ее регуляторной роли.

«Россия исходит из того, что только на основе прозрачных норм ВТО, которые учитывают специфику каждой экономики Азиатско-Тихоокеанского региона, каждой экономики АТЭС, можно создать Азиатско-Тихоокеанскую зону свободной торговли, сделать ее действительно открытым рынком, а не узкоформатной системой коллективного протекционизма», — подчеркнул он.

Си Цзиньпин на саммите АТЭС призвал отказаться от политики протекционизмаПремьер отметил, что мировая экономика восстановилась после кризиса 2008 года и многие системные ошибки, которые к нему привели, удалось выявить и исправить. Но с другой стороны, по его мнению, оживление экономики все-таки идет медленно и нестабильно: совокупный мировой долг увеличился в разы, развивающиеся рынки стали более уязвимыми, а денежно-кредитная политика — более жесткой, подавляющее большинство стран не вышли на запланированные темпы роста ВВП.

Кроме того, в некоторых странах нарастают протекционистские настроения, и они вылились в решения, которые уже привели к торговым войнам, продолжил Медведев.

«Экономические санкции стали инструментом политического давления и недобросовестной конкуренции, в совокупности все это может создать сложные, тяжелые последствия», — сказал он.

При этом, отметил премьер, такая площадка, как Деловой консультативный совет, дает возможность прямого обмена мнениями власти с бизнесом.

«Такой диалог сегодня нужен, может быть, как никогда, в довольно сложной, подчас непредсказуемой ситуации, которая сложилась в мировой экономике», — заключил он.





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