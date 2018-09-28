ВТО испугалась глобальной торговой войны

Глава Всемирной торговой организации Роберту Азеведу считает, что мир находится на пороге глобальной торговой войны. Он призвал правительства всех стран консолидировать усилия в противостоянии надвигающейся беде.

Роберту Азеведу сетует, что мировая экономика на сегодняшний день претерпевает серьезные изменения и проблемы. Напряжение, по его мнению, лишь усиливается и усиливается. Азеведу считает, что не последнюю роль в этом сыграли ряд западных санкций и торговых ограничений. Все бы ничего, говорит Роберту Азеведу, но проблема заключается в том, что им в самом деле не видно конца.

Глава ВТО высказал мнение, что проблемы в мировой экономике скажутся абсолютно на всех государствах. Сокращение рабочих мест, значительное уменьшение экспорта, банкротство крупных компаний — вот далеко не полный список того, что при самом худшем раскладе может ожидать планету, предупреждает Роберту Азеведу.

Но есть большое количество способов предотвратить мировой экономический коллапс, утверждает глава ВТО. Например, снизить количество торговых ограничений и санкций. Главное же, считает Азеведу, всем цивилизованным странами объединить свои усилия в предупреждении глобальной торговой войны.

Глобальной торговой войны боится и действующий президент Турции Реджеп Эрдоган. По его словам, в нее весь мир впутывают Соединенные Штаты Америки. Ранее «Правда.Ру» писала об этом. Турецкий президент также призвал европейские страны объединиться против Вашингтона.

Фото: WTO

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