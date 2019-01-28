ВТБ создаст собственную экосистему :: Финансы — РБК

ВТБ намерен разработать стратегию развития собственной экосистемы и готов заплатить консультантам более 150 млн руб. за помощь в ее создании. Доходность традиционных продуктов снижается, и банки ищут другие способы заработка

Фото: Владислав Шатило / РБК

Банк ВТБ намерен разработать стратегию развития партнерских платформ, которая подразумевает создание цифровой банковской экосистемы, следует из материалов ВТБ, размещенных на сайте госзакупок. Банк готов заплатить 158 млн руб. (максимально возможная сумма) за информационно-консультационные услуги в этой сфере, говорится в документе. Одновременно ВТБ закажет разработку стратегии банка на 2019–2022 годы с максимальной стоимостью 320 млн руб.

Дата окончания подачи заявок по обоим конкурсам — 6 февраля, на выполнение работ отводится три месяца. РБК направил запрос в ВТБ. ​

Рост за счет нетрадиционных продуктов

Значительную часть роста банковского бизнеса необходимо обеспечить за счет развития стратегических партнерств и новых направлений работы, утверждается в техническом задании на создание цифровой экосистемы. Необходимость такого подхода в ВТБ видят в «глобальной тенденции к снижению доходности традиционных банковских продуктов».

Нанимаемый банком консультант должен будет проанализировать:

опыт развития партнерских платформ (экосистем) в России и мире, включая финансовые организации и технологические компании;

потенциал экосистем, которые создают ключевые конкуренты ВТБ в России, — Сбербанк, Газпромбанк, Альфа-банк;

основные бизнес-модели и типы инициатив, реализуемых банками для развития своих экосистем.

Участник конкурсной закупки также должен будет определить для ВТБ основные предпосылки для применения инновационных банковских продуктов и площадок, а также проработать перечень основных задач и подходов к их выполнению.

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Для стратегии развития ВТБ на трехлетний период ​банку требуется оценка консультантами текущего состояния финансовых рынков в России, прогноз развития клиентских потребностей и моделей потребления, а также экспертиза финансовой модели и соответствующих рыночных и финансовых целей банка, в том числе в цифровой экономике.

Конкурировать экосистемами

Через 5–7 лет на рынке финансовых услуг будут конкурировать не банки, а экосистемы, заявил год назад председатель правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз. «Эта задача требует масштаба. Банк не может оставаться нишевым игроком, ему нужен масштаб. Экосистема предполагает работу с клиентом с точки зрения внимания ко всем его нуждам, — пояснил топ-менеджер. — Мы анализируем, какие потребительские нужды есть у клиента — это семейный банкинг, это оплата счетов ЖКХ, это путешествие, это образование, это дом и машина. Через эту призму надо смотреть на потребительские нужды и строить вокруг них экосистему».

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Cейчас в рамках собственной стратегии экосистему развивает крупнейший российский банк — Сб​ербанк. К 2020 году банк должен трансформироваться в универсальную технологическую компанию и может стать конкурентом Google, Amazon и Alibaba. В частности, в Сбербанке создана дирекция SberX, которая будет координировать развитие экосистемы совместно с другими бизнес- и функциональными блоками банка, компаниями, входящими в группу Сбербанка, а также другими компаниями-партнерами, писал ранее РБК. В экосистему Сбербанка уже входит более 20 компаний по основным направлениям: электронная коммерция («Яндекс.Маркет»), медицина (DocDoc), телекоммуникации («Сбербанк Телеком»), облачные технологии (SberCloud), коммуникации (Dialog), идентификация (VisionLabs), лайфстайл («Фудплекс»), сервисы для оптимизации бизнес-процессов («Эвотор», «Интеркомп») и другие.

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