ВТБ направит на дивиденды 15% от своей прибыли вместо 50% :: Экономика :: РБК

Экономика , 15:38

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ВТБ направит на дивиденды 15% от своей прибыли вместо 50%

Наблюдательный совет банка, который возглавляет первый вице-премьер Антон Силуанов, принял решение отказаться от общего правила о направлении на дивиденды 50% прибыли по МСФО, но намерен вернуться к нему по итогам 2019 года

Антон Силуанов (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Наблюдательный совет ВТБ принял решение направить 15% чистой прибыли банка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на выплату дивидендов. Об этом заявил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов, который также возглавляет Набсовет кредитной организации, передает корреспондент РБК.

Остальная часть прибыли, уточнил Силуанов, пойдет на повышение уровня достаточности капитала банка

«В связи с ростом требований Банка России к достаточности капитала системно значимых банков, обусловленным внедрением стандарта «Базель-III», Наблюдательный совет Банка ВТБ при распределении прибыли за 2018 год принял решение об исключении из общего принципа о направлении на дивиденды 50% прибыли по МСФО», — отметил он.

По словам первого вице-премьера, внедрение стандартов «Базель-III» потребовало от ВТБ докапитализации в 450 млрд руб. в период с 2017 по 2019 годы. Силуанов подчеркнул, что стратегия банка предусматривает, что по итогам 2019 года ВТБ вернется к выплате акционерам дивидендов в размере 50% от чистой прибыли.

15% от чистой прибыли ВТБ составляют около 27 млрд руб., что соответствует еще февральским предположениям, рассказал РБК аналитик Альфа-банка Евгений Кипнис.

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