Всё об интернет-маркетинге в рамках Международного экспортного форума «Сделано в России» 9 декабря

В новых условиях 2020 года онлайн-трансформация экспортного бизнеса — это неизбежная реальность. Но не стоит её пугаться: АО «Российский экспортный центр» и Центр поддержки экспорта при Центре «Мой бизнес» Калининградской области готовы стать вашими проводниками в мире онлайн-торговли и вместе с партнёрами вывести вас на глобальные онлайн-рынки.

Электронная коммерция — самый актуальный канал продаж в новых условиях 2020 года. С апреля 2020 года АО «РЭЦ» развернул массовую кампанию по информированию экспортеров о возможностях онлайн-экспорта.

Центр поддержки экспорта при Центре «Мой бизнес» Калининградской области совместно с АО «Российский экспортный центр» информируют о том, что 9 декабря в рамках Международного экспортного форума «Сделано в России» пройдут сразу два мероприятия по интернет-торговле.

Форум «Сделано в России» — международная площадка, на которой экспортёры, эксперты, чиновники и представители институтов развития обсуждают актуальные вопросы экспортной деятельности и вырабатывают практические решения для роста поставок российских товаров и услуг за рубеж. В 2020 году форум пройдет в новом формате: некоторые участники дискуссий соберутся на площадке в Москве, другие присоединятся по видео, в том числе из «Точек кипения» — Агентства стратегических инициатив и зарубежных представительств АО «РЭЦ». Все мероприятия форума будут транслироваться онлайн, чтобы все интересующиеся проблематикой выхода на иностранные рынки могли свободно присоединиться.

Приглашаем вас принять участие в вебинаре на тему «Интернет–маркетинг с локальной спецификой», который состоится 9 декабря в 09.00 (10.00 МСК) .

На вебинаре вы обсудите вместе с экспертами насущные проблемы продвижения продукции на различных рынках с использованием инструментов интернет-торговли:

— Основные формы продвижения в интернете

— Глобальные и страновые платформы продвижения

— Бюджет на продвижение: как рассчитать

— Когда ждать и как планировать результаты?

Модераторы:

— Мурзенок Алексей, директор по развитию электронной торговли, АО «Российский экспортный центр»

— Ангелина Моргун, руководитель направления по развитию электронной торговли, АО «Российский экспортный центр»

Спикеры:

— Евгений Калинин

Руководитель специальных проектов, CityAds, партнерская сеть

— Кирилл Пыжов

Сооcновательmartech платформы Perfluence

— Алекс Васильев

Генеральный директор, HealthyEva/ ElixirFineFoods

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Обращаем внимание, что при регистрации на вебинар вы можете задать вопрос спикерам на тему интернет-маркетинга на зарубежных рынках.

В 11.30 (12.30 МСК) состоится следующий вебинар на тему «Экспорт-квест: выйти в онлайн».

Особенность данного вебинара в том, что сессия пройдет в формате квеста. Главный герой — экспортёр, который хочет выйти в онлайн-экспорт, а АО «РЭЦ» выступит в качестве его навигатора. Экспортёру необходимо пройти 5 основных этапов, которые позволят ему успешно экспортировать свои товары через онлайн-каналы. Спикеры по каждой теме должны будут убедить экспортёра и аудиторию, что тот или иной сервис или площадка являются эффективным инструментом для продаж за рубеж.

На форуме вы вместе с реальными экспортёрами пройдёте все основные этапы выхода в онлайн:

— Создание интернет-магазина для продаж за рубеж

— Выход на международные розничные площадки

— Международные сервисы доставки

— Выход на международные В2В площадки

— Выход на внутристрановые платформы и продвижения

Ведущие сессии:

— Мурзенок Алексей, директор по развитию электронной торговли, АО «Российский экспортный центр»

— Шавель Наталья, директор по экспорту, ООО «Белёвская кондитерская компания»

Спикеры:

— Наталья Шавель

Директор по развитию экспорта ООО «Белёвская кондитерская компания»

— Владимир Тарасов

Директор по развитию в России Ekwid

— Илья Кретов

Генеральный директор в России и на развивающихся площадках Европы, Ebay

— Алексей Скатин

Заместитель председателя правления, заместитель генерального директора по электронной коммерции, АО «Почта России»

Заместитель генерального директора Alibaba.com по глобальной программе «золотых поставщиков»

Генеральный директор Epinduo, оператора Национального магазина российских пищевых товаров на маркетплейсе Tmall.com

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Напоминаем о том, что если вам необходима помощь в размещении на международных электронных торговых площадках и вы — экспортно-ориентированный субъект малого и среднего предпринимательства Калининградской области, то можете воспользоваться услугой Центра поддержки экспорта Калининградской области. Услуга предоставляется бесплатно. Ознакомиться с условиями предоставления поддержки для субъектов МСП можно на mbkaliningrad/export.

В случае заинтересованности необходимо пройти скоринг по ссылке и с полученным результатом обращаться в Центр поддержки экспорта Калининградской области по эл. адресу: [email protected] и по тел. 994-588 (доб. 909).

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