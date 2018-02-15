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Всё для Вашего питомца в интернет-магазине Petslike.net

E-commerce15 Фев 2018
Всё для Вашего питомца в интернет-магазине Petslike.net
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Скрасить однообразную жизнь человека помогают домашние питомцы. Многие из нас держат дома кошек, собак, хомячков, попугайчиков. Согласитесь, что это очень приятно, когда Вы приходите домой с работы, а Ваш пёсик с радостью бросается Вас встречать.

Ещё один большой плюс — развитие ответственности у ребёнка: ему нужно регулярно выгуливать собаку, подсыпать корм, наливать воду, убирать за животным, расчёсывать его и купать хотя бы раз в неделю.

Любое домашнее животное требует к себе заботы. Кроме того, йоркширского терьера или сиамского кота нельзя кормить той же пищей, которой питаетесь Вы, от этого у него могут начаться проблемы с пищеварением. Чтобы Ваш пёсик или котик чувствовали себя хорошо и радовали своими смешными выходками, купить зоотовары в Киеве можно в интернет-магазине Petslike, где представлена только наилучшая продукция.

Petslike.net — лучшие товары для домашних любимцев

Этот магазин считают одним из лучших в Украине. Здесь Вы сможете найти:

  • сухие корма лучших брендов: «Гав!», Royal Canine, Purina Vet Diet, «Четыре лапы», Darling и пр.;
  • консервы для собак и кошек;
  • ветеринарные препараты;
  • лакомства от Trixie и Beaphar — консервы с кусочками баранины, курятины, говядины, кости для чистки зубов, миксы;
  • косметические средства — шампуни, гель для зубов.

Конечно же, на сайте сможете подобрать и различные аксессуары: поводки и ошейники для собаки любой породы, игрушки, адрессовки, металлические миски, пелёнки и даже собачьи трусы. Обратите внимание, что цены в Petslike.net гораздо ниже, чем в обычных оффлайновых зоомагазинах.купить корм для кошек

Покупка зоотоваров в онлайн-режиме

Магазины привлекают покупателей различными методами: скидками, акциями, качественной продукцией. В интернет-магазине Petslike действует целая система поощрений для клиентов:

  • 3% скидки сразу же после регистрации каждому посетителю;
  • дополнительный один процент, если оплачиваете покупку через «Приват24»;
  • 5%, если общая сумма покупок превысила две тысячи гривен.

Есть сухие корма трёх категорий: эконом-класс, средний и Премиум. Для мелких пород декоративных собак лучше приобретать более дорогое питание. На сайте Вы можете заказать 10-килограммовые пакеты еды, которых хватит на несколько месяцев. Доставка в течение четырёх дней в любой уголок Украины. А если сумма покупки свыше 250 грн., заказ привезут Вам абсолютно бесплатно в ближайшее отделение «Новой Почты».

 

 

Источник

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