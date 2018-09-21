ВСУ успешно испытали новое вооружение и военную технику (ФОТО)

На военном полигоне Вооруженных сил Украины состоялись испытания нового украинского оружия и военной техники

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, передает «ДС» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По словам Турчинова, состоялись авиационные испытания нового оперативно-тактического беспилотного комплекса, «который способен проводить разведку, координировать ведение огня, обеспечивать устойчивую к воздействию средств радиоэлектронной борьбы связь на оперативной глубине до 200 км, находясь в воздухе до 24 часов», а также боевого беспилотного комплекса, который может нести мощный фугасный или термобарической боевой заряд и точно поражать цели в глубоком тылу врага. Секретарь СНБУ подчеркнул, что эти беспилотные комплексы созданы украинскими оружейниками в сотрудничестве с иностранными партнерами.

Кроме того, было продемонстрировано летно-технические характеристики украинских легких многоцелевых вертолетов «Скаут» и АК1-3. По слова Турчинова, эти вертолеты способны обеспечивать разведку и быстрое сообщение в войсках, выполнять задачи по охране границы, «а также с комплексом современного вооружения обеспечивать выполнение боевых задач, поражая цели как днем, так и ночью, в частности работая в беспилотном режиме».

Также состоялись испытания модернизированной ЗУ-23-2. «Сочетание этой надежной зенитной установки с электронной системой автоматического нахождения цели и управления ведением огня позволит надежно уничтожать воздушные и наземные цели, в частности БПЛА, состоящие на вооружении в РФ», — подчеркнул Турчинов.

По его словам, важной деталью этой модернизации является возможность, благодаря автоматической системе, управления огнем сразу нескольких зенитных установок на расстоянии, с защищенных позиций, не подвергая риску жизни наших военнослужащих.

На полигоне были продемонстрированы и испытаны новые боеприпасы украинского производства, в частности ракеты РС-80, пригодные для использования в различных вариантах их применения, и осколочно-фугасный снаряд для популярных в войсках пушек МТ-12 «Рапира».

«Все новые разработки украинского ОПК, которые прошли испытания, продемонстрировали свою высокую эффективность, и после взятия их на вооружение значительно усилят наш военный потенциал», — подчеркнул секретарь СНБО Украины.

Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство





Источник