Встреча в нормандском формате на уровне заместителей дипсоветников состоится 17 июля, – Порошенко

Во вторник, 17 июля, в Париже состоится встреча заместителей дипломатических советников в нормандском формате. Об этом в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV сообщил президент Украины Петр Порошенко.

«Завтра пройдет встреча заместителей дипломатических советников и экспертов в нормандском формате. Встреча проходит в Париже. Сегодня для подготовки по моему поручению министр иностранных дел был командирован в Берлин. И мы делаем все возможное для того, чтобы и в нормандском формате с участием россиян, и в составе ТКГ провести все необходимые переговоры», – отметил Порошенко.

Напомним, 11 июня в Берлине состоялась встреча глав МИД стран «нормандской четверки». Министр иностранных дел Украины Климкин после переговоров министров стран «нормандской четверки» в Берлине заявил, что необходимо сохранять давление на Российскую Федерацию для освобождения всех без исключения политических заключенных.





Источник