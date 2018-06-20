Вслед за хлебом: в Украине подорожала молочка

В Украине цены на молоко, сыр и яйца в январе-мае по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 23,7%.

Об этом говорится в данных, опубликованных Государственной службой статистики.

В частности, молоко подорожало на 18,1%, сыр и творог – на 15,4%, яйца – на 61,4%.

Напоминаем, что инфляция в Украине в мае в годовом выражении, по сравнению с маем 2017 года, составила 11,7%, замедлившись после 13,1% в аналогичном измерении в апреле.

Молоко

pixabay

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Украине хлеб нового урожая подорожает на 20-25%. Об этом рассказал президент Ассоциации фермеров и землевладельцев Украины Иван Томич. «Наше зерно является экспортной продукцией. Его стоимость привязывается к импортной. К сожалению, импортная цена на зерно дорожает из года в год. В среднем на 20%. Кроме того, все составляющие хлеба в год дорожают на 20-25%. В частности, топливо и минеральные удобрения. Также дорожают энергоносители. Выпечка хлеба становится более затратной», — рассказал Томич.

Цена на хлеб в Украине в январе-мае 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 18,4%.





Источник