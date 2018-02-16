Вслед за британцами США также обвинили Россию в запуске вируса NotPetya

Администрация Дональда Трампа обвинили Россию в организации одной из крупнейших кибератак в истории, осуществленной в июне 2017 года с помощью вируса NotPetya. Об этом говорится в обнародованном заявлении на сайте Белого дома.

«В июне 2017-го года российские военные осуществили наиболее разрушительную кибератаку в истории, которая нанесла рекордные убытки», — говорится в заявлении.

В Администрации президента подчеркивают, что атака направлена на дестабилизацию ситуации в Украине, однако нанесли миллиардные убытки по всему миру, поэтому за это последствует соответствующая международная реакция.

«Кибератака, получившая название NotPetya, быстро распространилась по всему миру, приведя к миллиардным убыткам в Европе, Азии, Северной и Южной Америке. Атака была частью постоянных усилий Кремля, направленных на дестабилизацию Украины, и все четче демонстрирует участие России в текущем конфликтов в Украине. Это была безответственная, неразборчивая кибератака, которая получит ответ на международном уровне», — отмечает Белый дом.

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В среду, 14 февраля, с соответствующим заявлением выступил также заместитель министра иностранных дел Великобритании Тарик Ахмад, который курирует вопросы кибербезопасности. Он возложил ответственность за распространение вируса на российское правительство, и отметил, что эта атака продемонстрировала продолжающееся пренебрежения к украинскому суверенитету.

Со своей стороны, Россия категорически отвергает такие обвинения и называет их «русофобскими».

27 июня государственные и коммерческие структуры Украины пострадали от вируса Petya А (Петя А). По данным ZN.UA хакерской атаке подверглись около 30 банков. Вирус Petya А, который ударил по компьютерным системам в Украине, также навредил банками, электросетям, телефонным компаниям и метро в странах Европы.

ZN.UA публикует перечень пострадавших в результате хакерской атаки компаний.





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