Всеобщая диджитализация, ИЛИ ЦИФРОВАЯ ФРАНШИЗА ЗАВОЕВЫВАЕТ МИР





Электронная коммерция сегодня мало кого удивляет. Скорее наоборот. Появляется все больше желающих заниматься бизнесом в интернете. Этот сегмент рынка развивается стремительными темпами, наполняя его разнообразными новыми предложениями. Довольно соблазнительно, оказывается, вести свои дела прямо на дому, не вставая с кресла, или лежа на пляже, попивая коктейль.







Данная статья будет посвящена Digital Franchise, то есть вопросам цифровой франшизы, ее пониманию, механизмам и перспективам в современном рыночном и онлайн-пространстве.



DF — это логическое развитие бизнеса, то есть закономерность любой экономической системы, в том числе в конкретных сферах бизнеса. DF, то есть цифровой франчайзинг, можно рассматривать с двух сторон: во‑первых — как оцифровку, со­ здания франшизы, во‑вторых — как переход франчайзингового бизнеса в онлайн, то есть в цифровое пространство, где практически все процессы возможно оцифровать и автоматизировать.



Растущее число онлайновых компаний успешно переносит концепцию франчайзинга в веб-пространство, где брендированные вывески заменяются сайтами, а клиенты делают покупки с помощью виртуальных платежных систем. Настоящий взрыв онлайновых франшиз в скором времени может случиться и в России, а зачатки этого процесса прослеживаются уже сейчас.



На сегодняшний день цифровой франчайзинг особенно молод на российском рынке, но имеет тенденции к очень динамичному развитию. В России он укоренился в начале 90‑х годов, прежде всего благодаря иностранным компаниям. Если в то время на отечественном рынке присутствовали только зарубежные бренды, то в настоящее время их существенно разбавили российские компании. Этот вид бизнеса старается перенимать все самое лучшее и эффективное, используемое в других странах, где уже сложились четкие механизмы и обычаи бизнеса, привычки оцифровки и автоматизации.



По сути, человек, покупающий франшизу, покупает пакет регламентов, инструкций, правил, а также контакты с поставщиками и возможными партнерами, и именно поэтому на сегодняшний день DF можно рассматривать двояко, в том числе как торговлю онлайн-ресурсами, то есть франшизами онлайн сервисов.





НЕСЛОЖНО НАБЛЮДАТЬ, КАК СОВРЕМЕННЫЙ БИЗНЕС СЕГОДНЯ АКТИВНО УХОДИТ В ОНЛАЙН, ТО ЕСТЬ В РАЗЛИЧНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ: ВИДЕОБЛОГИ, ТРЕНИНГОВЫЕ ЦЕНТРЫ И ШКОЛЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ И РЕСУРСАХ, ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ И Т. Д.







Следует отметить, что это очень выгодно с точки зрения бизнеса и экономики, так как затраты на создание и продвижение данного вида бизнеса незначительны по сравнению с офлайн-проектами. Во многих сферах онлайн-проектов исчезают географические ограничения, и, создав хорошую репутацию своего вида бизнеса в онлайне, в последующем можно будет реализовываться по франшизе. То есть данный процесс создания и развития бизнеса в онлайн-пространстве экономически обоснован.



Следует отметить, что в России купонные сервисы и про-граммы лояльности одними из первых перешли на франчайзинговую модель работы. При этом порядок цен и размер стартового капитала в них значительно ниже, чем в случае стандартной франшизы. К примеру, при создании интернет-канала или интернет-магазина нет необходимости открывать множество отделений, офисов, которые необходимо постоянно контролировать, когда можно просто торговать своим брендом, именем, правилами, созданными онлайн. Нет нужды открывать торговую точку, платить за оборудование и сырье, как в случае со, скажем, франшизой Subway или McDonalds (которые также в последнее время начали стремительное движение к оцифровке и автоматизации процессов). С клиентами, если того требует бизнес, можно встречаться в любой кофейне по соседству с домом, а можно взаимодействовать исключительно онлайн.



По некоторым оценкам, сейчас насчитывается от 2500 до 3000 франчайзинговых концепций.





ЦИФРОВЫЕ ФРАНШИЗЫ ИМЕЮТ ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИНВЕСТОРОВ ОГРОМНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РОСТА







На этот рынок все равно вступают предприниматели, которые не хотят тратить слишком много времени, нервов и денег на построение бизнеса. Виртуальная франшиза для них — лучший выход.



Франчайзи выступает как локальный представитель голов-ной компании, которая предоставит ему и идею, и веб-интерфейс, и алгоритм работы с покупателями. Так могут работать региональные франшизы магазинов доставки, онлайновых магазинов подержанных товаров, виртуальные агентства недвижимости — любые онлайн-бизнесы, чья рыночная территория по умолчанию ограниченна. Яркие примеры диджитализации во франчайзинге на российском бизнес-пространстве — «Додо Пицца», «Cofix» и другие бренды, которые завоевали доверие аудитории.



Преимущество цифровой франшизы еще и в том, что она позволяет добиться быстрого роста за короткий срок. Сокращается и срок окупаемости. Но, как и при создании любого другого бизнеса, необходимо помнить о трудностях. Пожалуй, единственная явная и существенная трудность, с которой столкнется бизнес, решивший развиваться по модели цифрового франчайзинга, — необходимость построить узнаваемый бренд. Региональные игроки не будут платить за право использовать твое имя, если оно ничего не стоит. А уж тем более, если бизнес легко скопировать. Но в этом кроется опасность любой франчайзинговой модели — просто в случае с цифровой ее версией эти риски связаны с гораздо меньшими инвестициями.



В заключение стоит отметить, что чем более известен бренд, тем выше шансы добиться успеха в торговле именем, в том числе в интернет-пространстве, при этом не стоит забывать, что основоположником франчайзингового бизнеса является сама технология ведения бизнеса — и это ключевой фактор. Тогда при грамотном подходе вам будет проще за сжатые сроки окупить собственные расходы и получать стабильно высокую прибыль, что может обеспечить цифровой франчайзинг, имеющий явные перспективы и существенные тенденции в России.

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