Всемирный конгресс украинцев приехал посмотреть на Зеленского. Новости политики

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с руководством Всемирного конгресса украинцев

Встреча прошла сегодня, информирует «ДС» со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Зеленский поблагодарил Конгресс за деятельность, направленную на защиту суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Я благодарен вам за мощную информационную политику в вопросе противодействия возвращению России в «Большой семерке», — отметил президент.

Во время встречи был сделан акцент на необходимости продолжения объединенных усилий всей украинской общины в мире с целью усиления политического и санкционного давления на страну-агрессора.

«Ваш успех — в наших интересах. Потому что ваш успех — это успех Украины «, — отметил президент Всемирного конгресса украинцев Павел Грод, поблагодарив Зеленского за активный диалог с украинской общиной.

Во время встречи стороны также обсудили дальнейшие совместные шаги по реализации отдельных инициатив в политической и гуманитарном направлениях.

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