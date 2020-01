Всемирный экономический форум в Давосе

На форум в Давосе ждут Билла Гейтса, Трампа, приедет и Зеленский

С 21 по 24 января в швейцарском Давосе пройдет юбилейный 50-й Всемирный экономический форум, на который съедутся более сотни миллиардеров из 36 стран, среди них Билл Гейтс, Марк Цукерберг, Джордж Сорос.

Из ВИПов ждут президента США Дональд Трамп. Правда, год назад он в последний момент отменил поездку в Давос из-за проблем с американским бюджетом (шатдауна).

В этом году форум проходит на фоне эскалации ирано-американских отношений и убийства в Ираке генерала Сулеймани.

Также в Давос приедет и президент Украины Владимир Зеленский.

Что происходит в Швейцарии на следующей неделе рассазывает «Страна».

«Бронеэтаж» для Трампа

Прошлогодний съезд в Давосе можно было назвать мировым с натяжкой. На нем не появился не только Трамп, а и вообще не было делегации от Белого дома. Сославшись на плотный график, форум проигнорировал глава России Владимир Путин, который уже вообще 10 лет не появляется на нем.

Президент Франции Эмануэль Макрон не приехал из-за ситуации с «желтыми жилетами», а премьер-министр Великобритании пропустила Давос из-за Brexit. Глава Китая Си Цзинпинь прислал вместо себя своего заместителя. Из мировых лидеров приехала только Ангела Меркель, которая во время выступления критиковала США (канцлера Германии ждут и в этот раз).

Отсутствие большого числа политических лидеров отражало растущую экономическую и геополитическую напряженность в мире.

В этом году, по мнению международных экспертов, прорывов также не ожидается, да и приезд Трампа пока еще окончательно не подтвержден (он заявил, что, «возможно», приедет, в американскую же делегацию должны войти министр финансов США Стивен Мнучин и советник и зять президента Джаред Кушнер).

Если же визит Трампа все-таки состоится, то он будет уникальным еще и тем, что действующие американские президенты не посещали форум уже 19 лет.

Для Трампа забронировали специальный этаж в самом престижном и новом отеле Давоса — InterContinental Davos. Его называют «Золотое яйцо», и он оборудован всем необходимым для американского президента, включая атомное бомбоубежище и «бронеэтаж».

Трампа ждут в новом отеле Давос «Интерконтиненталь», похожим на золотое яйцо

«Гончарука не отставили в том числе из-за Давоса»

Украинскую делегацию в Давосе возглавит президент Владимир Зеленский.

Поедет и так и не отправленный в отставку премьер Алексей Гончарук.

«Они едут завлекать иностранных инвесторов. И это была одна из причин, по которой отставка не состоялась. Ехать в Давос без премьера Зеленский не мог. Ведь в Давосе будут представители мирового капитала, будут китайцы, которые плотно с нами сотрудничают, тем более грядет распродажа земли, приватизация. И Киев делает ставку на серьезную презентацию от «неолиберального правительства», они артисты, они сумеют ее провести», — сказал «Стране» политолог Вадим Карасев.

О том, что это будет за презентация, рассказал глава Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко.

Презентация Украины в Давосе претенциозно называется European future industrial powerhouse (будущий европейский индустриальный центр).

Будут делать упор на то, что в у Украине дешевая рабочая сила (25 млн трудоспособного населения при средней зарплате в $440, что, как говорят в презентации, «делает Украину весьма привлекательной для инвестиций в человеческий капитал»), и, конечно, на открытие рынка земли.

В прошлом году блогеры язвили над выступлением на украинской площадке в Давосе Владимира Кличко, который воодушевленно утверждал, что «We are sexy and everybody wants us» («Мы привлекательны и все нас хотят»), описывая желание инвесторов вкладывать в Украину.

Политолог Константин Бондаренко полагает, что от поездки Зеленского в Давос не стоит ждать прорывов, а презентация Зе и Гончарука будет дежурным спичем.

«Если и состоятся какие-то встречи у Зеленского, то это будут сверки часов, не больше. Давос обычно — интеллектуальная ярмарка, куда приезжают, задают тон, опять же сверяют часы в экономических, социальных и глобальных вопросах, но не решают действительно важные проблемы. Это скорее «себя показать, на других посмотреть», такое тусовочное мероприятие, в котором для Зеленского есть две составляющие. Первая — собственно Давосская конференция, а вторая — украинский завтрак Пинчука, мероприятие, которое не имеет никакого отношения к общему Давосу. Даже если Зеленский и встретится с Трампом, то на уровне «поздороваться»», — говорит Бондаренко.

Но в целом для Украины вряд ли стоит ждать больших инвестиций от мирового бизнеса, поскольку ситуация с коррупцией и с прозрачными правилами игры не улучшается.

«Интерес может быть к открытию рынка земли, в частности, со стороны американских зернотрейдеров», — говорит Карасев.

Грета Тунберг, конец глобализации и угроза нового кризиса

Главной темой форума станет модный климатический вопрос (на который «аллергия» у Трампа). Организаторы форума предложат высадить миллиард деревьев по всему миру для спасения экологи. И, естественно, по этому поводу позвали экоактивистку Грету Тунберг.

Шведская школьница, которая уже второй год выступает в Давосе, а на Генассамблее ООН пугала вымиранием человечества, в этот раз будет призывать прекратить инвестиции в ископаемые виды топлива. Некоторые эксперты называют Тунберг, над которой подтрунивал Трамп, проектом Сороса.

В политическом плане, говорят эксперты, Давосский форум может продемонстрировать раскол на Западе, усиленный «брекситом» и напряженными отношениями между Вашингтоном и Берлином.

«Главные темы Давоса за год-два стали отвлеченными. Глобализация 4.0? Какая глобализация, когда из Европы уходит Британия? Когда США впадают в изоляционизм нового поколения, а Россия изолирована. Климат и глобальное потепление? Сначала надо пережить глобальное политическое похолодание. Вероятно, с 1987 года, когда вместе с Перестройкой Давос обрел международное звучание, здесь не изменилось лишь качество швейцарских снегов. В остальном же перемены стали глобальнее, чем столь любимая в этих снегах глобализация. А сам Давос, возможно, все так же хорош. Но, увы, уже ностальгичен», — написал на своей странице в Facebook главред «Русской Германии» Борис Фельдман.

Западные СМИ отмечают, что накануне Давоса настроение в бизнес-среде по всему миру достаточно тревожное. Экономическая элита смотрит в будущее с пессимизмом, которого не было со времен финансового кризиса 2009 года. Французское издание Mediapart усматривает в этом признаки мирового раскола, растущую геополитическую напряженность и угрозу нового финансового кризиса.

А директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, выступая в Институте международной экономики Петерсона в Вашингтоне, заявила, что мировая экономика рискует вернуться в эпоху Великой депрессии, вызванной неравенством между разными группами населения стран.

В качестве примера Георгиева привела Великобританию, в которой 10% богатейших граждан владеют таким же совокупным богатством, как и 50% наименее состоятельных.

По мнению главы МВФ, в течение следующего десятилетия такие проблемы, как изменение климата и усиление торгового протекционизма, могут привести к социальным волнениям, политическим потрясениям и нестабильности на финансовых рынках.

