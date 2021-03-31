Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Украины — Минфин

Экономика Украины в 2021 году частично восстановится после падения в 2021 году. Однако валовый внутренний продукт (ВВП) будет ниже, чем до кризиса. Об этом говорится в обзоре Всемирного банка для региона Европы и Центральной Азии за март, пишет РБК-Украина.

Прогноз банка

Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2021 году до 3,8% (в январе ВБ ожидал роста на 3,0%).

Согласно оценке банка, в 2020 году экономика Украины сократилась на 4,2% (ранее банк ожидал падения на 5,0%). При этом Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины в 2022 году на 0,1 п.п. до 3,0%.

«Ожидается, что восстановление экономики Украины в 2021 году будет умеренным, учитывая высокую неопределенность, связанную с развертыванием вакцины и направлением экономической политики на устранение препятствий для инвестиций и обеспечение макроэкономической устойчивости», — говорится в обзоре.

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Прогноз роста ВВП на уровне 3,8% подкреплен положительными базовыми эффектами в сельском хозяйстве, перерабатывающей промышленности и учитывает, что в первой половине 2021 года возможны дальнейшие временные блокировки из-за задержек с вакцинацией, говорится в документе.

Предыстория

Ранее «Минфин» писал, что Всемирный банк ожидает, что ВВП Украины вырастет на 3,1% в 2022 году из-за замедления темпов внедрения структурных реформ. Таким образом восстановление экономики Украины в 2021 году будет более медленным, чем рост мирового ВВП.

По оценкам НБУ, в 2021 году ВВП страны может вырасти на 4%.

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Основными макроэкономическими рисками в 2021 году, по мнению аналитиков Альфа-Банка, являются:

стремительное ухудшение эпидемиологической ситуации и соответствующее усиление карантинных мероприятий;

существенное ослабление внешнего спроса на товары украинского экспорта;

разбалансировка государственных финансов;

несостоятельность Украины заручиться внешним финансированием.

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