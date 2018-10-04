Всемирный банк ухудшил прогноз по экономике Украины

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Всемирный банк ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2018 году до 3,3 с 3,5%.

Об этом сказал ведущий экономист представительства ВБ по Украине, Беларуси и Молдове Фарук Кхан, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, в 2019 году ВБ ожидает роста ВВП на уровне 3,5%.

Ранее Всемирный банк оставил без изменений прогноз роста экономики Украины в 2018-2019 годах на уровне 3,5% и 4% соответственно. В то же время ВБ тогда предупредил, что прогноз на 2018 год предусматривает реализацию Украиной отложенных реформ.

Если они не будут имплементированы, экономический рост может замедлиться почти до 2%.

Однако Всемирный банк улучшил прогноз относительно уровня государственного и гарантированного государством долга Украины в 2018 году до 67,2 с 75,1% ВВП, до 64,8 с 73,5% ВВП в 2019-м и до 62,4 с 68,4% ВВП в 2020-м.

Согласно экономическому прогнозу ВБ, в 2021 году этот показатель ожидается на уровне 58,4% ВВП.

Как сообщал NEWSONE ранее, Украина сможет получить от Всемирного банка бюджетные гарантии на сумму 800 миллионов долларов США исключительно при продолжении сотрудничества с Международным валютным фондом.







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