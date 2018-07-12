Всемирный банк подсчитал потери мировой экономики из-за не получивших образование девочек







Фото: Виталий Невар/ТАСС









Около 130 млн девочек по всему миру не получают школьного образования, в связи с чем мировая экономика ежегодно теряет до $30 трлн. Об этом сообщается в докладе Всемирного банка (ВМ).

В отчете говорится, что если бы каждая девочка во всех странах получила полное среднее образование, то совокупный заработок женщин приносил бы в мировую экономику от $15 трлн до $30 трлн в год.

По данным Всемирного банка, в мире порядка 132 млн девочек (в возрасте от шести до 17 лет) не посещают школу.

При этом 89,3% девочек получают только начальное образование, школу оканчивают 77,1%. В странах, где доходы населения невысоки, эти показатели ниже и составляют 65% и 34,4% соответственно.

Кроме того, по данным ВБ, зарплата работающих женщин с начальным образованием лишь на 14-19% больше доходов женщин без образования. Получившие высшее образование женщины зарабатывают в среднем в 3 раза больше тех, кто не получил образования вовсе.





Источник