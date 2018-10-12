Всемирный банк оценил перспективы экономики Украины: еще сто лет отставания

Чтобы догнать по развитию Польшу, Украине понадобится еще сто лет

сегодня в 07:39, просмотров: 685

Такой прогноз озвучила региональный директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен.

фото: Геннадий Черкасов

По мнению высокопоставленного представителя Всемирного банка, кризис прошлых лет все еще оказывает ощутимое давление на украинскую экономику, что не позволяет ей эффективно и стремительно развиваться. Чтобы достичь уровня развития соседних стран Запада, таких как Польша, Украине придется потерпеть еще около сотни лет.

«Доход на душу населения все еще ниже, чем соответствующие показатели 2014-2015 годов. Если рост экономики страны будет на том же уровне, то чтобы догнать соседние европейские страны, например Польшу, Украине понадобится еще сто лет», — сказала Кахконен в беседе с журналистами издания «Экономическая правда».

Говоря о проводимых властями реформах, эксперт высказала опасения, что они могут прекратиться из-за выборов и иных факторов.

«Мы уже отметили для себя, что такое замедление произошло. Есть риск, что реформы остановятся. Более того — что некоторые ключевые реформы развернутся в противоположную сторону», — сказала представитель Всемирного банка.





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