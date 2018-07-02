Всемирный банк отметил быстрый рост уровня ВВП Украины

Киев, 2 июля — АиФ-Украина. Всемирный банк в ночь на 30 июня обновил данные по всем странам мира, после чего выяснилось, что Украина входит в список стран с одним из самых высоких темпов роста ВВП в 2017 году среди всех стран мира.

В ночь на 30 июня Всемирный банк вновь обновил свои данные, согласно которым выяснилось, что Украина входит в топ стран с самым высоким темпом роста ВВП в 2017 году. Так, за прошлый год ВВП выросло на 20% и составило 112 миллионов долларов.

Увы, но такие радужные прогнозы омрачают данные Министерства экономического развития и торговли Украины – согласно им, в Украине больше трети экономики зависит от «теневых заработков».

Новости от АиФ.ua в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/aif_ukraine.

Источник