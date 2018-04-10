Всемирный банк назвал 3 реформы для экономического роста Украины

Реформы Украина должна провести уже в ближайшие месяцы.

Создание Антикоррупционного суда, рынка земли и реформирование государственных банков – важнейшие реформы для экономического роста Украины.

Об этом на пресс-конференции заявил ведущий экономист и руководитель программы по Беларуси, Молдове и Украине Фарук Кхан, пишет LB.ua.

– Инвесторы обеспокоены динамикой и темпом основных реформ в Украине. А также тем, что программа с МВФ до сих пор не утверждена. Также есть обеспокоенность из-за возможных рисков в свете предстоящих выборов. Реформы могли бы стать важным сигналом для инвесторов. Поэтому крайне важно продолжать процесс реформирования, – заявил он.

По его оценкам, в противном случае есть риски замедления темпов экономического роста.

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Экономист представительства Всемирного банка в Украине Анастасия Головач подчеркнула, что для возобновления темпов роста, в Украине необходимо завершить ряд ключевых реформ уже в самое ближайшее время.

– В первую очередь, это касается борьбы с коррупцией и создания Антикоррупционного суда. Второе – это реформирование государственных банков. А также создание рынка земли и приватизация государственных предприятий… Критически важно, чтобы эти реформы были реализованы за несколько ближайших месяцев. Если это будет обеспечено, то есть все основания для экономического роста до 3,5% в 2018 году и ускорения, – заявила она.

Ранее Факты ICTV писали, что Европейский Союз одобрил новую программу макрофинансовой помощи Украине в размере до €1 млрд, которая поддержит экономическую стабилизацию и структурные реформы в стране.





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