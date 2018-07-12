Всемирный банк: из-за отсутствия образования у девочек мировая экономика теряет до $30 трлн в год

Всемирный банк опубликовал доклад, посвященный упущенной выгоде глобальной экономики из-за ограничения доступа девочек к образованию. По оценкам организации, если бы все девочки смогли получать полное 12-летнее образование, дополнительно мировая экономика получала бы от $15 трлн до $30 трлн ежегодно, так как женская часть населения смогла бы увеличить производительность труда и повысить собственные доходы.

Как говорится в исследовании ВБ, сейчас около 132 млн девочек в возрасте от 6 до 17 лет не посещают школу. Заканчивают начальную школу только 89% девочек по всему миру, но неполное среднее образование (девять лет обучения) получают только 77%. В странах с низким уровнем дохода показатели еще хуже – менее 2/3 девочек получают начальное образование, и только 1/3 – неполное среднее.

Кроме того, эксперты ВБ указали, что только начального образования недостаточно, чтобы оказать заметное положительное влияние на положение женщин. Те, кто закончил начальную школу, зарабатывают на 14–19% больше тех, кто не получил образования вообще, однако доходы женщин с полным средним образованием (12-летним) оказываются почти вдвое выше.

Среди плюсов для женщин, закончивших среднюю школу, эксперты ВБ отмечают снижение детской смертности и недоедания, сокращение числа ранних браков и риска рождения детей у несовершеннолетних (на 75%), а также уменьшение риска насилия в семье. Одновременно повышение уровня образования девочек снизит уровень рождаемости в странах, где численность населения растет быстрыми темпами, – выгоду для мировой экономики от этого в ВБ оценили в $3 трлн в год.

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