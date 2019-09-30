«Все выглядит хорошо». Глава одной из крупнейших бизнес-ассоциаций о том, что ждет экономику

Исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко Фото: PG

Бизнес, планируя бюджет на 2020 год закладывает средний курс доллара на уровне 28 гривен. Об этом говорится в исследовании Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) «Глобальный обзор экономики». Согласно прогнозам инвесторов, гривна будет оставаться сильной. Это не очень хорошая новость для экспортеров продукции с Украины. Однако в самой ЕБА пока не видят поводов для беспокойства. Там считают, что пока ситуация остается стабильной. О том, как одна из самых влиятельных бизнес-ассоциаций оценивает ситуацию в экономике, рассказала ее исполнительный директор Анна Деревянко.

– Как вы оцениваете то, что происходит сейчас с курсом гривны?

Не должно быть политических шоков и политических встрясок. Должно быть сохранено сотрудничество с Международным валютным фондом, к чему, как мы видим, стремятся представители правительства, президент и парламент. Словом, ситуацию сейчас можно очертить как осторожный оптимизм.

– Мы понимаем, что есть поступления экспортной выручки. То есть спрос и предложение сейчас на пользу гривне. Мы понимаем, что политика текущей власти направлена на сохранение стабильности. Однако стоит смотреть на то, как будут развиваться события. Трудно сказать на 100%, как будет меняться курс. Триггером, на самом деле, могут стать торговые мировые войны, брексит и то, как он будет проходить; как будет вести себя Россия. Также могут влиять политические процессы внутри страны или приняты неосторожные решения, которые могут привести к конфликтам. Собственно, поэтому таких вещей надо избегать или хотя бы иметь механизмы защиты от потенциальных рисков внутри страны. И здесь важно взаимодействие правительства, президента и парламента.

– До конца года каким будет курс гривны?

– Если будет урожай на нашу сельскохозяйственную продукцию, если наша металлургическая продукция будет покупаться по нормальным ценам, если, условно говоря, наши ИТ-гиганты будут успешными, если экспорт будет расти, то, наконец, предпосылки для того, чтобы курс гривны обесценивался или был тренд к девальвации, уменьшаются. Ведь при таких условиях в стране будет достаточно серьезный приток валюты. Но если мировая экономика изменится, то соответственно это может повлиять и на количество экспортной выручки в стране, что может стать предпосылкой, чтобы, к примеру, использовать валютные интервенции и балансировать курс.

– Как вы оцениваете сегодняшнее состояние экономики? Насколько в целом стабильная ситуация?

– На сегодня нет предпосылок для того, чтобы мы сказали, что не будет макроэкономической стабильности. Ведь люди, которые в определенной мере должны гарантировать макроэкономическую стабильность, продолжают работу. Имею в виду главу Национального банка и его команду, министра финансов. Они понимают стартовые позиции, что делать для того, чтобы сохранять макроэкономическую стабильность. В то же время это не означает, что этого достаточно. В целом, экономика должна работать эффективно и продуктивно, должен работать украинский экспорт и возвращать в Украину экспортную выручку. Не должно быть политических шоков и политических встрясок. Должно быть сохранено сотрудничество с Международным валютным фондом, к чему, как мы видим, стремятся представители правительства, президент и парламент. Словом, ситуацию сейчас можно очертить как осторожный оптимизм. Недавно также было опубликовано Fitch Ratings с оценкой ситуации в Украине – Fitch также повысило рейтинг. Так вроде бы все выглядит хорошо.

– Что может плохо повлиять на ситуацию в экономике?

Сейчас есть все предпосылки для того, чтобы осуществлять дальнейшие реформы, есть окно возможностей для того, чтобы сделать эти реформы качественно.

– В начале действий власти определенный позитив и оптимизм должен быть. Люди ждут и хотят перемен, особенно от власти, которая имеет монобольшинсво в парламенте, имеет управляемое правительство. Но со временем все же будут больше внимания обращать не просто на слова, а на действия. И все зависит от того, какими будут эти действия, каким образом будут приниматься решения, которые выставляются на повестку дня. Давайте вспомним ситуацию, когда бывший президент Виктор Янукович пришел к власти. Первые год-полтора бизнес-сообщество весьма одобрительно относилось к планам, программам, дорожным картам, которые представлялись правительством. В то же время, когда стало заметно, что действия немного отличаются от целей, которые объявляются публично, настроения бизнеса существенно изменились. Поэтому на сегодняшний день бизнес довольно осторожно относится к любым планам. Конечно, есть вещи, с которыми мы можем не соглашаться, но в целом предложения от власти выглядят нормальными. Так, со стороны президента, премьер-министра, представителей парламента доносятся месседжи о существенном росте экономики, о преодолении коррупции, об установлении правосудия, об эффективной работе правоохранительных органов, о создании рынка земли и тому подобное – то есть то, о чем бизнес уже давно говорит. Поэтому это не может восприниматься иначе, как положительно.

Однако планы – это хорошо, но важны действия. В конце концов, власти нужно дать время, чтобы планы подкрепились действиями, посмотреть на сигналы, которые будем получать. И одним из маяков, например, будет сотрудничество с МВФ.

– За счет чего Fitch улучшило рейтинг Украины?

– Fitch имеет немало критериев для оценки. Представители Fitch Ratings и к нам в Ассоциацию приезжали, спрашивали, как бизнес себя чувствует. В целом, мы дали положительную оценку. Ведь много преобразований было сделано в течение последних пяти лет. Мы видим изменения во многих секторах – развитие сельского хозяйства, IT. Мы видим, что есть возможности для роста экономики, для развития энергетики, инфраструктуры. Сейчас есть все предпосылки для того, чтобы осуществлять дальнейшие реформы, есть окно возможностей для того, чтобы сделать эти реформы качественно. Но как будет развиваться ситуация – покажет время.

– Ожидания относительно мирового кризиса, который может начаться уже в следующем году: нет опасений относительно того, как это повлияет на Украину?

– Конечно, может повлиять. Некоторые экономисты уже говорят не про 20-й год, а о 21-й год. В конце концов, действительно, трудно сказать наверняка, когда он состоится. И здесь, мне кажется, качественная работа правительства будет заключаться в том, чтобы захеджиться против того, что кризис может иметь место. То есть надо иметь несколько сценариев развития экономики и сохранения макроэкономической стабильности в зависимости от того, будет кризис или не будет, и от того, как будут развиваться события в стране.

– Если будет мировой кризис, как мы можем себя защитить?

Не обязательно продавать что-либо на 100% ради того, чтобы просто убрать роль государства с предприятий. Мне кажется, все зависит от того, кто руководит процессом, как руководит. Есть примеры Норвегии, скандинавских странах, где роль государства и доля государства достаточно существенная, где не мешают предприятиям быть эффективными.

– Здесь вопрос в том, как стать производительными и конкурентоспособными как страна. Бизнес постоянно говорит, что надо больше привлекать технологий, создавать условия для привлечения международных инвестиций, создавать равные правила игры. В то же время при условии правосудия и надлежащей работы правоохранительных органов и у иностранных инвесторов будет больше аппетита заходить в страну. А больше инвестиций будет означать больше рабочих мест, большую защиту, если будет возникать определенный кризис в мире. Конечно, иногда нельзя быть на 100% защищенным. Цикличность в экономике всегда была и будет. Поэтому вопрос больше в том, какой страна будет выходить из кризиса – совсем слабой или более сильной. Сейчас мы имеем низкий старт. Но чтобы стать сильнее, может немало сделать, чтобы не потерять очень серьезно от того, что будет происходить снаружи. К примеру, начать полноценную приватизацию, провести надлежащую земельную реформу, которая даст толчок для развития ВВП и экономики, привлекать иностранные инвестиции, создать равные правила игры, обеспечить неотвратимость наказания.

– Как вы оцениваете планы президента и премьера по приватизации?

– Вопрос, кому продавать, насколько покупатель прозрачный, вооруженный мировыми технологиями, прогрессивный, насколько прозрачно будут осуществляться конкурсы, чтобы привлекать инвесторов. Конечно, эти активы можно держать и при себе. Но вопрос в том, получим от них больше пользы или большую коррупцию? Поэтому общее мнение в кругу Европейской Бизнес Ассоциации – поддержка приватизации.

– На ваш взгляд, что стопроцентно надо продать?

– Я более сдержанный в этом вопросе человек, видела практику, когда и государство, и бизнес могут нормально сотрудничать. Не обязательно продавать что-либо на 100% ради того, чтобы просто убрать роль государства с предприятий. Мне кажется, все зависит от того, кто руководит процессом, как руководит. Есть примеры Норвегии, скандинавских странах, где роль государства и доля государства достаточно существенная, где не мешают предприятиям быть эффективными. Успешное сосуществование бизнеса и государства возможно.

Но в украинских реалиях, когда борьба с коррупцией в принципе достаточно неэффективна, возникает вопрос, стоит ли сохранять эти активы, когда они используются как элемент для обогащения отдельных личностей. Потому, собственно, от бизнеса и звучит предложение: давайте действительно продавать и привлекать эффективного менеджера.

Поэтому ответ на ваш вопрос таков: все зависит от исполнения и эффективности управления. Дьявол скрыт, как мы часто говорим, в деталях. И на эти детали нужно часто обращать внимание.



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