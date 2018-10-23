Все тренды за один день: в Казани состоится бесплатный семинар в сфере интернет-продаж

23.10.2018

25 октября в 10:00 в «Амакс Сафар-отеле» состоится бесплатный семинар «Успешный старт в E-commerce» *, организатором которого выступает Robokassa при участии бизнес-школы Web2win.

Участники семинара смогут за один день узнать обо всех текущих трендах в сфере интернет-продаж, ознакомиться с передовыми инструментами, помогающими начать и вести бизнес в интернете, а также задать вопросы экспертам таких компаний, как Robokassa, «МойСклад», СДЭК, «Гравител», Aori и банк «Точка».

Действующие предприниматели смогут лично встретиться с экспертами из ведущих компаний, работающих в различных областях сферы электронной коммерции.

О чем пойдет речь на семинаре?

О бесплатной торговой площадке robo. market;

решения в 54-ФЗ — бесплатная онлайн-касса по решению робочеки;

как рекламироваться в интернете? Aori: эффективные каналы привлечения клиентов в сети;

телефония современного бизнеса

вопросы доставки? СДЭК: расширение географии и объема продаж;

управление товарными позициями. «МойСклад»: все варианты перехода на онлайн-кассы;

как открыть счет для ИП и ООО? Банк «Точка» расскажет!

По окончании семинара каждый участник получит бонусы от компаний-партнеров: SSL-сертификат для сайта от reg.ru, подключение номера в формате 8−800… от «Гравител» и другие.

Внимание: количество мест ограничено! Регистрируйтесь на сайте прямо сейчас!

16+

* E-commerce — это незарегистрированный бренд. Его перевод — электронная коммерция (электронная торговля).

На правах рекламы

Robokassa — один из ведущих платежных сервисов Рунета, более 15 лет предлагающий максимально широкий спектр возможностей для оплаты товаров и услуг. В числе наших клиентов более 80 тыс. компаний — представителей микро-, малого, среднего бизнеса, государственных организаций, а также крупных российских и иностранных предприятий. Высокотехнологичная платформа обеспечивает полную безопасность при передаче данных платежных карт и соответствует самым строгим требованиям международных стандартов.

В рамках своей миссии по содействию начинающим предпринимателям и микробизнесу Robokassa предлагает ряд решений по фискализации (онлайн-кассам), информационной поддержке, а также организации продаж без каких-либо затрат с помощью собственного товарного агрегатора Robo.market, запущенного в 2016 году.

Со-организатор Web2win проводит крупные конференции, выставки и регулярные курсы по интернет-маркетингу, рекламе, электронной коммерции и ведению бизнеса в интернете. Постоянные мероприятия: «Уральская интернет-неделя», выставка Internet Expo, ежегодная конференция Online Business Russia.





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