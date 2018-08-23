«Все станут очень бедными»: Дональд Трамп выразил уверенность, что ему не объявят импичмент

23.08.2018

Президенту США Дональду Трампу не объявят импичмент, потому что последствия будет ощущать американская и мировая экономика. Об этом он заявил в интервью Fox News.

Дональд ТрампФото: Wikimedia/Michael Vadon

По его словам, он проделал «великолепную работу». «Если мне когда-либо объявят импичмент, я думаю, что рынки обрушатся, я думаю, что все станут очень бедными», — подчеркнул Трамп.

Напомним, противники президента США впервые получили аргумент для импичмента после того, как были признаны виновными бывший глава его избирательного штаба Пол Манафорт и адвокат Майкл Коэн. Его могут отстранить от должности «за тяжкие преступления и проступки».

Обвинения Манафорту были предъявлены по результатам расследования спецпрокурора Роберта Мюлллера, который ведет дело о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году. Следствие в отношении Манафорта напрямую «российского дела» не касается.





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