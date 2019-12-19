«все рухнет в один миг». Politeka

Многие украинцы задаются вопросом, что же будет будет с гривной дальше, украинский политолог решил ответить на этот вопрос

Последние недели гривна стабильно укреплялась, чем очень порадовала всех, кто заинтересован в покупке валюты. Но не смотря на это цены на многие товары продолжают расти. Многие до сих пор не могут понять, чем вызвано победное шествие гривны, особенно на фоне самых разных прогнозов, которые было трудно назвать позитивными.

Как сообщает Politeka.net, украинский политолог Николай Давыдюк на своем Youtube-канале решил сделать свой прогноз о том, что же будет дальше с гривной и, почему сейчас такой курс валют (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Политолог назвал основные причины, почему гривна стабильно укрепилась на рынке валют.

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«Государство размещало много ценных бумаг в Украине и Европе, поэтому и получила большое количество валюты. Благодаря этому Украина смогла стабилизировать курс гривны. Вторая причина — Украина возвращает большое количество долгов. Выгодно возвращать борги имея низкий курс валют, с бюджета забирают меньше гривневой валюты и обменивают ее на иностранную. Поэтому это очень хитрый ход для держбюджета», — объяснил Николай Давыдюк.

Эксперт назвал третью причину — идеологическую видимость стабильности в стране. По его словам, похожей стратегией до Зеленского пользовался беглый экс-президент Украины Виктор Янукович.

«Янукович практически все свое президенство держал курс на уровне 8 гривен. Также на курс влияет сезонный фактор продажи товаров за границу и приближение праздников, когда украинцы меняют валюту в гривну» — рассказал политолог.

Он также отмечает, что в будущем этот стабильный курс может рухнуть и тогда украинцам будет трудно. Давыдюк также посоветовал, что лучше сделать прямо сейчас, пока не стало поздно.

«Но в какой-то момент — это может рухнуть. Если есть возможность не переводить иностранную валюту в гривны, то лучше этого не делать. Или же наоборот, если есть лишняя гривна, то ее лучше перевести в иностранную валюту. Ведь верить обещанием политиков о том, что они берегут нашу гривну и готовы за нее жизнь отдать, не стоит. Поэтому берегите свой семейный бюджет», — подытожил эксперт.

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