Все профукали, теперь выгребем по полной: Украине грозит курс 60 грн/$

Новый мировой финансовый кризис, вызванный оттоком капиталов из развивающихся рынков в США, может привести к критическому падению курса украинской национальной валюты

Об этом рассказал партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман.

Он озвучил сценария падения гривны до 60 грн/$, а также уточнил, что такой обменный курс возможен «в случае мирового кризиса». При этом он предупредил, что такое развитие событий сильно ударит по экономике страны, поскольку на сегодня у Украины нет резервов для сглаживания негативных факторов.

«Когда там (в мире – ред.) начнется кризис, у Украины нет никаких резервов, никакого зонтика, чтобы спастись от того кризиса. Начиная с 2014 года мы уже «профукали» те четыре года, за которые Украина могла бы модернизироваться. Теперь, к сожалению, выгребем по полной в ходе следующего мирового кризиса», — сказал Найман.

Он также отметил, что Украина имеет возможность снизить негативные последствия кризиса в случае проведения структурных реформ. Однако для этого необходимо завершить их проведение в кратчайшие сроки.

«Не бывает поздно. Начнем раньше – раньше закончим все эти структурные реформы. Просто чем позднее мы это будем делать, тем глубже будет кризис в Украине», — подчеркнул эксперт.

Как сообщалось, уже через год курс гривны снова может шокировать многих украинцев. По данным Национального банка, к концу 2019 года при негативном развитии событий курс доллара может достичь 39,4 грн.

Нацбанк разработал стратегию на случай неполучения очередного транша от Международного валютного фонда и падения мировых цен на металл.

По прогнозам регулятора, возможными выглядят три сценария:

базовый (согласно которому курс к концу следующего года составит 28,7 грн/$);

без траншей МВФ — 33,7 грн за доллар;

без траншей МВФ и в случае падения цен на металл — 39,4 грн за доллар.

Напомним, национальную валюту уже в скором будущем может ждать крутое пике.

На днях в СМИ начал распространяться документ, который якобы является прогнозом НБУ. В нем говорится о том, что доллар до конца 2018 года может подорожать до 40,8 грн.

По материалам «Апостроф«

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