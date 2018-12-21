Все облгазы проверят на соблюдение законодательства, — Гройсман. Новости политики — Деловая столица

Никаких предварительных начислений и доначислений от монопольных поставщиков газа в платежках быть не может

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает «ДС».

Глава Кабмина подчеркнул, что «их оплачивать не надо, и они не оказывают влияния на субсидии».

«Правительство официально обратилось к НКРЭКУ с просьбой провести проверки всех облгазов на соблюдение законодательства. Это монопольная история. С монополистами нужно действовать жестко, чтобы они не выходили за пределы здравого смысла и закона. Все, кто предоставляет людям услуги, должны уважать этих людей», — написал Гройсман на своей странице в Twitter.

«За попытки «содрать» дополнительные средства с украинцев и манипуляции с платежами облгазы и газсбыты ждет проверка», — прокомментировали пост премьер-министра в НАК «Нафтогаз Украины» на своей странице в Facebook.

Ранее стало известно, что облгазы, ссылаясь на решение суда, включили в платежки «долги» за 30 месяцев.

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НАК «Нафтогаз Украины» уже заявлял, что облгазы группы Дмитрия Фирташа дезинформируют потребителей в квитанциях за оплату газа. Об этом также заявил и глава парламентской фракции «Народный фронт» Максим Бурбак.

Напомним, согласно решению Кабмина, с 1 ноября цены на газ в Украине повысились на 23,5%. Таким образом, правительство установило цену на газ для населения — 8 550 гривен за тысячу кубометров. При этом премьер-министр Владимир Гройсмана заявил, что МВФ настаивал на повышении цены на газ для населения в Украине на 60%.

Ранее президент Петр Порошенко призвал Кабмин защитить украинцев от роста тарифов посредством субсидий.

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