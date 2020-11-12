все о депозитах в польском банке, как заработать на доходных авто и Украина с 5G — Минфин

МВФ ожидает прогресса. Глава НБУ рассказал, когда миссия приедет в Украину

Даты пребывания миссии МВФ в Украине будут известны после решения ряда вопросов, которые беспокоят Международный валютный фонд. Впрочем, глава НБУ Кирилл Шевченко выразил надежду, что миссия посетит Украину уже до конца этого года. Об этом он рассказал в интервью «Голосу Америки».

До 20% годовых в долларах. Как зарабатывать в Украине на доходных автомобиляхИнвестиции в доходные автомобили приносят до 20% годовых в долларах. Вместе с тем существует ряд рисков, которые должен учитывать инвестор, пользуясь этим инструментом.

В НБУ рассказали, как кризис повлиял на операционную деятельность и прибыль банков

В 3-м квартале 2020 года банки заработали в 1,8 раза больше, чем во 2-м квартале, однако на 20,2% меньше, чем в 3-м квартале прошлого года — 13,8 млрд грн. Как коронакризис повлиял на операционную деятельность и финрезультаты банков, говорится в Обзоре банковского сектора за ноябрь.

Украину готовят к запуску 5G. Вышки начнут устанавливать в следующем году

Экспериментальное внедрение технологии мобильной связи пятого поколения (5G) начнется в 2021 году. Первые лицензии на коммерческое использование выдадут в конце года.

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