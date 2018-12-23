Все избавляются от долларов: на сколько упал курс — politeka.net

Курс валют в Украине на 23 декабря 2018 года: перед длинными выходными Нацбанк значительно укрепил гривну.

В воскресенье 23 декабря действуют официальные курсы основных иностранных валют, которые Национальный банк Украины установил на 22 декабря:

100 долларов США – 2743.3934 гривны

100 евро – 3131.3092 гривны

10 российских рублей – 4.0339 гривны.

Согласно данным на сайте регулятора, курс доллара в Украине на 23 декабря понизился на 14 копеек. Курс евро НБУ на 23 декабря упал на 26 копеек. Российский рубль подешевел.

Напомним, в предыдущий банковский день, пятницу 21 декабря, действовал такой курс валют в Украине:

100 долларов США – 2757.6874 гривны

100 евро – 3157.8278 гривны

10 российских рублей – 4.0933 гривны.

Курс валют в Украине на 23 декабря 2018 года

В субботу 22 декабря межбанк не работал, а в пятницу 21 декабря на украинском межбанковском валютном рынке доллар подешевел на 12 копеек в покупке и на 13 копеек в продаже. Курс евро обвалился на 30 копеек в покупке и на 31 копейку в продаже. Справочный курс доллара на уровне 27,4358 грн, на 15 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. К моменту завершения торгов на межбанке доллар опустился до уровня 27,37/27,40 грн. Курс евро к концу сессии понизился до уровня 31,22/31,25 грн.

Официальные курсы других иностранных валют в воскресенье 23 декабря 2018 года установлены Нацбанком на таком уровне:

Злотый Польша – 7,30 грн

Фунт стерлингов Великобритания – 34,71 грн

Швейцарский франк – 27,68 грн

Юань Китай – 3,97 грн

Японская йена – 0,246 грн

Турецкая лира – 5,17 грн.

Как сообщалось, Украина оказалась в конце рейтинга стран по богатству граждан. По данным ежегодного отчета о мировом благосостоянии Global Wealth Report, который подготовил швейцарский финансовый конгломерат Credit Suisse, граждане Украины признаны одними из беднейших на Земле. В рейтинге стран Украина заняла 123-е место в мире по уровню личного богатства граждан. Уровень личного богатства украинцев составляет 1 тыс. 563 доллара США.

Украину уверено обогнали Непал ($2 тыс. 54), Камерун ($2 тыс. 282), Кения ($2 тыс .306), Бангладеш ($2 тыс. 332) и Лесото ($2 тыс. 640). Наравне с Украиной живут граждане Беларуси ($ 1 тыс. 563). Хуже живут в Таджикистане ($1 тыс. 364), Замбии ($1 тыс.197), Сирии ($1 тыс. 190) и Мали ($1 тыс. 94 долларов).

Самой богатой страной оказалась Швейцария. На одного взрослого человека приходится более 530 тысяч долларов. За ней следует Австралия с $411тыс., на третьем месте — США с почти $404 тыс.

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