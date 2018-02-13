Все для ремонта в магазине «Дом Керамики»: стройматериалы, сантехника, идеи — Днепр Инфо

Обновление обстановки и ремонт в доме – задача, которую приходится решать всем.
Десятки магазинов делают заманчивые предложения покупателю. Мы расскажем о том, чем отличается от остальных салон и интернет-магазин «Дом Керамики» в Днепре.
Товары для ремонта: как выбирать и где покупать?
Успех ремонта во многом зависит от того, где хозяин покупает строительные материалы. Речь не только о том, чтобы найти нужную плитку, обои, отделочные материалы. Играют роль еще несколько факторов:
- Оптимальная цена. Кому хочется переплачивать? Но ведь строительные материалы, сантехника и строительные смеси не могут стоить слишком дешево. В каталоге «Дома Керамики» собраны клеи, грунтовки и другие средства для отделочных работ от Litokol, Sopro и других марок. Все эти товары показали себя в сложных условиях, обладают лучшим соотношением качества и цены.
- Большой ассортимент. Гораздо удобнее и выгоднее подобрать и купить все в одном месте и, к тому же, заказать дополнительные услуги, необходимые для тех, кто делает ремонт. «Дом Керамики» предоставляет вам такую возможность.
- Качество товаров. Очень важно для любого покупателя знать, что он получает действительно надежную сантехнику, которая будет безотказно работать многие годы. Это могут гарантировать официальные представители марок в Украине. Интернет магазин «Дом Керамики» сотрудничает напрямую с такими брендами мирового уровня как Keramag, Geberit, Kolo, Devit и пр.
Дополнительные услуги в магазине
Для покупателя очень важно, чтобы ему не просто продали нужный товар. Сервис и дополнительные услуги – важная часть нашей работы. Каждого покупателя сопровождает консультант магазина. Наши сотрудники отлично разбираются в отделочных материалах, строительных смесях и сантехнике.
Мы поможем выбрать то, что соответствует вашему замыслу ремонта. Все покупки порадуют вас долговечностью, красотой и удобством.
«Дом Керамики» не просто продает стройматериалы и сантехнику! Вы сможете заказать быструю и удобную доставку товаров по Днепру. Сотрудник магазина обязательно расскажет вам об условиях подвоза и предложит эту услугу.
Также у нас работают квалифицированные мастера и дизайнеры, которые помогут выполнить ремонт в доме.
Идеи для ремонта и полезные советы
Для ремонта нужны не только деньги, материалы и умелые руки. Все дела начинаются с идей и обновление обстановки – тоже. В этом вам помогут дизайнеры нашего салона.
Они разработают проект комнаты, которая будет модной, удобной и самой уютной. Заказать эту услугу можно у менеджера магазина «Дом Керамики».
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