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Все для ремонта в магазине «Дом Керамики»: стройматериалы, сантехника, идеи — Днепр Инфо

E-commerce13 Фев 2018
Все для ремонта в магазине «Дом Керамики»: стройматериалы, сантехника, идеи — Днепр Инфо
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Обновление обстановки и ремонт в доме – задача, которую приходится решать всем.

Десятки магазинов делают заманчивые предложения покупателю. Мы расскажем о том, чем отличается от остальных салон и интернет-магазин «Дом Керамики» в Днепре.

Товары для ремонта: как выбирать и где покупать?

Успех ремонта во многом зависит от того, где хозяин покупает строительные материалы. Речь не только о том, чтобы найти нужную плитку, обои, отделочные материалы. Играют роль еще несколько факторов:

  • Оптимальная цена. Кому хочется переплачивать? Но ведь строительные материалы, сантехника и строительные смеси не могут стоить слишком дешево. В каталоге «Дома Керамики» собраны клеи, грунтовки и другие средства для отделочных работ от Litokol, Sopro и других марок. Все эти товары показали себя в сложных условиях, обладают лучшим соотношением качества и цены.
  • Большой ассортимент. Гораздо удобнее и выгоднее подобрать и купить все в одном месте и, к тому же, заказать дополнительные услуги, необходимые для тех, кто делает ремонт. «Дом Керамики» предоставляет вам такую возможность.
  • Качество товаров. Очень важно для любого покупателя знать, что он получает действительно надежную сантехнику, которая будет безотказно работать многие годы. Это могут гарантировать официальные представители марок в Украине. Интернет магазин «Дом Керамики» сотрудничает напрямую с такими брендами мирового уровня как Keramag, Geberit, Kolo, Devit и пр.

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Дополнительные услуги в магазине

Для покупателя очень важно, чтобы ему не просто продали нужный товар. Сервис и дополнительные услуги – важная часть нашей работы. Каждого покупателя сопровождает консультант магазина. Наши сотрудники отлично разбираются в отделочных материалах, строительных смесях и сантехнике.

Мы поможем выбрать то, что соответствует вашему замыслу ремонта. Все покупки порадуют вас долговечностью, красотой и удобством.

«Дом Керамики» не просто продает стройматериалы и сантехнику! Вы сможете заказать быструю и удобную доставку товаров по Днепру. Сотрудник магазина обязательно расскажет вам об условиях подвоза и предложит эту услугу.

Также у нас работают квалифицированные мастера и дизайнеры, которые помогут выполнить ремонт в доме.

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Идеи для ремонта и полезные советы

Для ремонта нужны не только деньги, материалы и умелые руки. Все дела начинаются с идей и обновление обстановки – тоже. В этом вам помогут дизайнеры нашего салона.

Они разработают проект комнаты, которая будет модной, удобной и самой уютной. Заказать эту услугу можно у менеджера магазина «Дом Керамики».

Заходите на наш сайт, звоните и приезжайте!

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Все для ремонта в магазине «Дом Керамики»: стройматериалы, сантехника, идеи - Днепр Инфо

Работники одного из ЖЭКов города ведут странный список адресов с не менее странными комментариями.

Все для ремонта в магазине «Дом Керамики»: стройматериалы, сантехника, идеи - Днепр Инфо

В среду 14-го февраля для влюбленных днепрян откроют ЗАГС на льду.

Все для ремонта в магазине «Дом Керамики»: стройматериалы, сантехника, идеи - Днепр Инфо

Делала она это с целью завладения личными вещами жертв – мобильными телефонами.

Все для ремонта в магазине «Дом Керамики»: стройматериалы, сантехника, идеи - Днепр Инфо

Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ завершил расследование дела в отношении судей Кировского районного суда Днепра.

Все для ремонта в магазине «Дом Керамики»: стройматериалы, сантехника, идеи - Днепр Инфо

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили созвал пресс-конференцию в Варшаве.

Все для ремонта в магазине «Дом Керамики»: стройматериалы, сантехника, идеи - Днепр Инфо

Также этот украинский политик заявил, что он уже когда-то работал президентом.

Все для ремонта в магазине «Дом Керамики»: стройматериалы, сантехника, идеи - Днепр Инфо

Детской областной больнице уже второй раз поставили «гуманитарку» из Франции. В благотворительном грузе – тонометры, кушетки, перевязочные материалы, многофункциональные кровати, стулья, тележки для раздачи пищи. Все это – для отделений реанимации, урологии, хирургии и оперблока, где лечат маленьких пациентов, сообщил…

Все для ремонта в магазине «Дом Керамики»: стройматериалы, сантехника, идеи - Днепр Инфо

Ринат Леонидович довольно богатый человек, но даже он не смог бы обеспечивать страну достаточно долго.

Все для ремонта в магазине «Дом Керамики»: стройматериалы, сантехника, идеи - Днепр Инфо

На Днепропетровщине в Васильковке построили первую в области мини-гидроэлектростанцию. Ее возвели на месте заброшенной колхозной ГЭС. Об этом сообщил председатель ДнепрОГА Валентин Резниченко.

Все для ремонта в магазине «Дом Керамики»: стройматериалы, сантехника, идеи - Днепр Инфо

В частности, наши эксперты займутся расследованием трагедии, которая произошла вчера, 12 февраля, с пассажирским самолетом Москва-Орск.



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