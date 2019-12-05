«Все будет хорошо в исторической перспективе. А сейчас будет сложно»

5.12.2019

Премьер-министр оценил шансы на отключение YouTube и удивился тому, как можно ходить в российские больницы

«Я оптимист, торговые войны закончатся», — понадеялся Дмитрий Медведев во время подведения итогов года в интервью российским телеканалам. Премьер объявил о принятии решения «распечатать кубышку» фонда национального благосостояния на 1 трлн и объяснил, почему медленно тратятся деньги на нацпроекты. О стычках с американцами, домашнем насилии и идеализации СССР, в котором «большинство современной молодежи не смогло бы жить», — в репортаже «БИЗНЕС Online».

БЕЗ «ДОЖДЯ», НО С «ПЯТНИЦЕЙ»

Сегодня в прямом эфире премьер-министр России Дмитрий Медведев уже в 12-й раз подвел итоги года в интервью представителям 20 телеканалов. За это время формат интервью претерпел значительные изменения — впервые «Разговор с Дмитрием Медведевым» был проведен 24 декабря 2008 года, когда спикер был еще в статусе президента страны. Только однажды интервью перенесли — с декабря 2011 года на апрель 2012-го. Изначально его показывали в записи, затем оно перешло в прямой эфир. Предыдущий разговор с представителями СМИ состоялся 6 декабря 2018-го. В 2012 году с подачи пресс-секретаря Натальи Тимаковой на пресс-конференцию впервые пригласили не только представителей федеральных каналов, но и главреда «Дождя» Михаила Зыгаря, и с тех пор телеканал всегда участвовал в «Разговоре». Однако в прошлом году, после того как Тимакова ушла к Игорю Шувалову во Внешэкономбанк, от «Дождя» никто не присутствовал. Так было и в этот раз.

Впрочем, модератор пресс-конференции — телеведущая телеканала «Россия-24» Александра Суворова — указала на более серьезные перемены в составе участников. В октябре в России завершился переход на цифровое телевещание и жители 85 регионов страны теперь смотрят 20 федеральных телеканалов в цифровом качестве. В первый мультиплекс входят Первый канал, «Россия-1», «Россия-24», «Россия-К», «Карусель», «Матч ТВ», НТВ, ОТР, Пятый канал, «ТВ Центр». Во второй — «Домашний», «Звезда», «Мир», «Муз-ТВ», «Пятница!», «Рен ТВ», «Спас», СТС, ТВ-3, ТНТ. Представители всех 20 телеканалов и стали участниками «разговора», в отличие от пяти, как это было раньше.

В этом году трансляция беседы велась в эфире нескольких телеканалов, в официальных аккаунтах правительства России в YouTube и «ВКонтакте». Основные тезисы публиковались в аккаунте правительства в «Твиттере», а фоторепортаж о закулисье и том, что происходит в студии, — в «Инстаграм»-аккаунте photogovernment. Кроме того, следить за событием можно было в сервисе «Яндекс.Видео».

«ЕСЛИ ЛЮДИ СЧИТАЮТ, ЧТО ИХ БЛАГОПОЛУЧИЕ УХУДШАЕТСЯ, ЭТО ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ ДЛЯ ГОСУДАРСТВА»

Разговор начался с серьезных тем — о том, как прошел 2019-й для экономики страны. «Непросто выразить. В целом наша экономика и социальная сфера прожили этот год абсолютно нормально, стабильно. Хоть экономика и развивалась не такими значительными темпами, как бы нам хотелось. Мы должны расти, как растет мировая экономика — в районе 3 процентов в год», — начал премьер. По его словам, по итогам года ожидается самая низкая инфляция за всю историю России — примерно 3,8%. Хорошими назвал он и цифры по безработице: если в последние годы это было около 5%, то в этом году — 4,6–4,7%. Еще одна важная составляющая — бюджет, который сейчас в профиците в районе 1,8% ВВП.

Ведущая новостей на Первом канале Елена Винник со ссылкой на данные Росстата заметила, что зарплаты населения выросли примерно на 7% с начала года, но реальные доходы россиян снижаются. Журналистка поинтересовалась, когда удастся переломить эту ситуацию. Премьер ни точных, ни примерных сроков не назвал. «За истекшие 9 месяцев тренд изменился, и, возможно, будет незначительный плюс. Важнее всего самочувствие людей и их ощущение. Если они считают, что их материальное благополучие ухудшается, это тревожный сигнал для государства», — сказал он и напомнил о важности помогать уязвимым категориям: многодетным семьям, людям с невысокой работоспособностью, пожилым и инвалидам. Правительство выделило категории для адресной поддержки нескольких категорий (семьям при рождении ребенка, инвалидам и пожилым). Кроме того, проведена индексация пенсий.

Отвечая на вопрос Александра Евстигнеева с «России-24» о мерах ускорения экономического развития, премьер назвал несколько факторов. «Важно снизить административные барьеры. Это у нас притча во языцех, мы о них в конце каждого года говорим, — сказал он. — Имею в виду административную реформу и „регуляторную гильотину“. Нужно отсечь нормативные акты, которые уже не работают, но при этом не совершить ошибок, не тронуть льготы, которые вводились еще в советский период».

Отметил Медведев и «избыточную активность правоохранительных органов». По этому пункту тоже будет совершенствование законодательства. Юридические правки ждут и закон об инвестиционной деятельности. Премьер привел пример позитивного влияния роста инвестиций — увеличение вложений в дороги и магистрали на 10% привело к подъему ВВП на 0,6%. Еще одно направление — рынок труда, на котором должны появляться новые профессии и специальности, важные для экономики.

Наконец, премьер-министр объявил о принятии непростого решения — «распечатать кубышку» фонда национального благосостояния России. В ближайшие несколько лет для ускорения развития экономики из ФНБ будет выделен 1 трлн рублей (по «осторожным» оценкам). Деньги пойдут на инвестиционные проекты — только те, что поспособствуют развитию российской экономики. Схема финансирования проектов будет работать по принципу «80 на 20», где 80% — это частные инвестиции, а 20% — государственные деньги.

«КОГДА У НАС НАЧАЛИСЬ СТЫЧКИ С АМЕРИКАНЦАМИ, БЫЛ ВОПРОС ОТКЛЮЧЕНИЯ НАС ОТ ВЕРИФИКАЦИИ ПЛАТЕЖЕЙ. ЭТО ЖЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ ВОЙНЫ!»

Затронули во время разговора и национальные проекты. Елена Спиридонова с НТВ отметила, что выделенные на эти цели 26 трлн рублей (на 2019–2024 годы), по данным Счетной палаты, тратятся медленнее, чем средства федерального бюджета. Медведев не увидел в этом ничего удивительного. «У нас нет цели взять и сразу все бухнуть, потратить. Тратить — дело хорошее, но тратить надо с умом», — сказал он. Причин неспешного расходования средств, по его мнению, несколько. Например, не все оказались готовы быстро разверстать бюджеты. А в регионах не принимали нормативных баз, то есть не было порядка использования средств. «Надо извлечь уроки. В следующем году надо расходовать как следует», — указал премьер.

Александр Кареевский с телеканала «Россия-24» отметил, что, по словам премьера, к России проявляют интерес иностранные инвесторы. Но тут «случился» закон о значимых интернет-ресурсах, из-за которого серьезно упали акции «Яндекса» (законопроект, ограничивающий иностранное участие в значимых информационных компаниях, — прим. ред.). «Компанию лихорадило. Это разовая история или возможно повторение?» — поинтересовался журналист. «Разовая. „Яндекс“ у нас один, — улыбнулся премьер. — Речь шла об особой ситуации, которая случилась в момент подготовки закона. Который, кстати, еще не принят. Регулирование должно быть, так как наши друзья, или „друзья“ (так сказать, в кавычках), такое регулирование имеют. Но оно не должно быть дурным. Когда смогли договориться о сбалансированном регулировании, ситуация успокоилась».

Веселее стало (это признал сам Медведев — прим. ред.), когда микрофон передали Анастасии Ивлеевой — блогеру, ведущей телеканала «Пятница». Она поинтересовалась, планируется ли в связи с принятием закона о суверенном интернете закрытие площадки YouTube и как в таком случае быть блогерам, для которых это источник дохода. «Никто ничего закрывать не собирается. Те, кто там зарабатывает, смогут это продолжить, хотя это зависит от условий YouTube, а не нас. Закон направлен не на то, чтобы что-то запретить. Цель — чтобы нас не отрезали… А отрезать могут от чего угодно, — объяснил премьер-министр. — Когда у нас начались стычки с американцами, был серьезный вопрос отключения нас от верификации платежей. Это же, по сути, объявление войны! Почему тогда не завернуть вопрос с интернетом?.. Тем более мы стоим на пороге не обычного интернета, а „интернета вещей“, а это технологические процессы — опасная штука. Можно остановить и полеты самолетов, и энергетическую станцию… Закон позволит наши интересы защитить». Что касается производителей контента, по словам премьера, их благополучие зависит от них самих. Будет интересно — будут смотреть.

«НЕ МЫ ЭТУ ВОЙНУШКУ НАЧАЛИ, НЕ НАМ ЕЕ ЗАВЕРШАТЬ»

Прозвучало на пресс-конференции несколько вопросов по части международных отношений. Полина Кастрицкая с телеканала «ТВ Центр» спросила, как дальше будут складываться отношения России с другими странами, учитывая, что в последние годы развитие идет на восточном направлении, в частности с Китаем. «Я оптимист. Все будет хорошо в исторической перспективе, а сейчас будет сложно. Думаю, и торговые войны закончатся, и будут сняты ограничения», — понадеялся российский премьер. По его словам, от ухудшения отношений с европейскими странами и уменьшением оборота лучше им не стало. «Эти деньги уже не вернуть. Кому от этого стало хорошо? Американцам точно не стало от этого ни жарко ни холодно. Европейцы сдулись вдвое. А у нас с Китаем оборот вырос существенно, — сказал он. — Надо набраться мужества, признать некоторые ошибки и выйти в плоскость нормализации отношений. В Евросоюзе новая команда, не обремененная старыми решениями — имею в виду, личной ответственностью за них… Не мы эту войнушку начали, не нам ее завершать».

Элине Дашкуевой с телестанции «Мир» Медведев ответил на вопрос об отношениях с Беларусью и своем отношении к президенту Украины Владимиру Зеленскому. «Завтра встречусь с премьером Беларуси, в выходные приедет президент. Обсудим итоги союзного государства. В 1999 году мне принесли договор посмотреть… За 20 лет многое случилось. Сам договор неплохой, есть нормативная база для развития отношений на годы вперед. Но уже многое изменилось, надо посмотреть, что выдержало проверку временем, а что нет, — отметил Медведев. — Уровень интеграции между странами очень высокий… Надо сделать все, чтобы интеграция сохранилась. Конечно, есть сложные темы — с энергоносителями и другие… Но мы должны видеть свет в конце туннеля».

Украину он назвал другой и гораздо более печальной историей. «Зеленский… Сейчас нет смысла давать характеристики. Он избран народом, обладает поддержкой со стороны народа. Самое главное — чтобы ему хватило сил и мужества противостоять деструктивным силам, национализму, желанию все перевернуть с ног на голову во взаимоотношениях с Россией, — считает российский премьер. — Видно, что он хочет договориться и с нами, чтобы отношения возобновились. Вопрос в том, получится ли у него… Его предшественник мира точно не хотел. Все зависит от Зеленского. Он должен понимать свою ответственность перед украинским народом».

«В САРАЯХ ЛЕЧИТЬ ЛЮДЕЙ НЕВОЗМОЖНО»

Поговорили журналисты с премьером и о «народных» темах. Виталий Воронин с Пятого канала задал вопрос о ситуации в первичном звене здравоохранения, скандалах с увольнением врачей, и о том, какие будут изменения в отрасли. «Это очень важный вопрос. Мы давно совершенствуем здравоохранение. Оно стало другим. По линии высокотехнологичной помощи раньше проходило 100 тысяч человек в год, сейчас — миллион. Общее состояние первичной сети в ряде регионов удручающее. Мы решили дополнить медпроект улучшением этого звена, — сказал Медведев. — Я почти каждый день в своих соцсетях получаю фото из больниц — как можно туда ходить?.. Нужны инвестиции в первичку. Надо строить новые здания или проводить капитальный ремонт существующих, потому что в сараях лечить людей невозможно. Регионы тоже должны будут вложиться. На реформу потребуется примерно 550 миллиардов рублей за пять лет. Эти деньги жалеть нельзя». Спикер отметил, что первичной медицины без врача не бывает, и еще одной задачей назвал улучшение качества медуслуг.

Комментируя увольнения врачей (в этом году произошло несколько случаев), премьер сказал, что не будет анализировать каждую ситуацию. «Не буду говорить, кто прав, кто виноват… Амбиции, какие-то обиды — все надо отодвинуть в сторону. Главное — интересы тех, кто получает медицинские услуги», — заявил Медведев.

Еще одна медицинская тема — отсутствие на полках аптек жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). По словам премьера, на их приобретение в этом году из бюджета выделено 150 млрд рублей, в следующем будет 175 миллиардов. «Вопрос в том, чтобы перевести деньги в лекарства. Есть специальный перечень жизненно важных препаратов, и с каждым годом он становится все шире. Вроде все нормально, но исчезает ряд препаратов. Импортозамещение в этом винить не надо. Это сделано не для того, чтобы отсечь жителей от лекарств, — это невозможно, — а чтобы лекарства были дешевле, — пояснил Медведев. — Госрегулирование — сложная тема. Надо предпринять усилия, чтобы оно было гибким. Недавно я подписал постановление, чтобы все было проще… Мы цены давим, и иногда по таким ценам не хотят работать производители. Ни у кого и в помине не было цели, чтобы те или иные иностранные препараты исчезли из аптек. То, что закупает государство, это другое — мы стараемся поддерживать национального производителя. Но в аптеке должно быть все, что надо… Надо стимулировать зарубежных производителей. Надо отрегулировать, чтобы сбоев не было».

Представитель НТВ поинтересовалась, удалось ли удержать тарифы в рамках стартовавшей «мусорной» реформы. «„Мусорная“ реформа“ звучит грустно. Мы стараемся использовать другой термин… Это целая отрасль, которая есть практически в каждой развитой экономике. Этой отрасли у нас никогда не было, и сейчас мы должны ее создавать, — сказал Медведев. — Есть два полюса: заниматься уничтожением отходов и чтобы люди чувствовали себя комфортно. Надо строить заводы, заниматься сортировкой мусора… Всему этому надо будет учиться».

По словам премьера, были сомнения по поводу тарифов. Где-то повышение произошло, но с помощью ручного управления удалось не допустить резкого повышения. «Сейчас тарифы плюс-минус оказались приемлемы», — считает премьер.

Отметил он важность посыла сигнала в регионы. «Иногда я слышал, что, мол, вы это придумали у себя в Москве и сами этим занимайтесь… Но мы не должны принимать решения по каждому мусорному бачку в регионе. Это задача регионов, муниципалитетов. А мы будем помогать… Нам нужно жить в чистой стране. А она у нас красивая», — сказа Медведев.

«В XXI ВЕКЕ НИКОГО НЕ МОЖЕТ УТЕШИТЬ ФОРМУЛА «БЬЕТ — ЗНАЧИТ ЛЮБИТ»

Спросили Медведева и о домашнем насилии. «Если об этом говорят, если идет дискуссия, самое главное, если люди жалуются, значит, домашнее насилие есть. Значит, это не придумали журналисты, это не инспирировано врагами, а на самом деле эта тема существует. Вопрос в том, как на это реагировать, — ответил премьер. — В какой-то период, два года назад, по-моему, это было, в статью 116 УК были внесены изменения. И еще появилась дополнительная статья, которая, как принято говорить среди юристов, декриминализировала семейные побои. Многие считают, подчеркиваю — многие, что это ситуацию не улучшило, а ухудшило. Так считают и обычные люди, и эксперты, и представители правоохранительных органов. В любом случае, я думаю, в XXI веке никого не может утешить формула „Бьет — значит любит“. Стало быть, на это надо как-то реагировать…»

Медведев заметил, что ответный законопроект на домашнее насилие подготовлен и его уже даже начали критиковать эксперты. «Скажу вам прямо — у меня тоже нет пока окончательной позиции по этому законопроекту, — признался премьер. — Там вроде бы есть и достаточно интересные новеллы, связанные с предостережениями, которые официальными структурами выдаются, полицией или судом, ряд правил заимствовано из заграничного законодательства… Вопрос — в верификации и в том, не будет ли здесь манипулирования… С другой стороны, в ткани законопроекта нет ни уголовной, ни административной ответственности — и это тоже вопрос, нужна она там или нет… Необходимо все это еще самым внимательным образом проанализировать».

Отвечая на вопрос про очередной «допинговый наезд» на спортивную Россию, Медведев заявил: «Все, что связано с допинговым скандалом, уже мне напоминает бесконечный антироссийский сериал. Приняли решение — наказали — отстранили. Потом где-то снова зачесалось, решили — давайте мы еще раз посмотрим те же самые списки, те же самые пробы, нет ли чего, что мы пропустили. Да еще в ряде случаев распространим ответственность на спортсменов, без учета их вины. Вполне вероятно, что решение будет достаточно сложным для нашей страны. Естественно, нашим спортивным властям и минспорту дано указание сражаться за наши спортивные интересы, за интересы каждого спортсмена. Мы должны и дальше проводить работу, направленную на борьбу с допингом в нашей стране, потому что здесь мы грешны. Но а другие страны что, безгрешны? Вот это больше всего и раздражает. Мы же знаем все эти примеры. Но почему-то их прячут под стол, а нас постоянно разматывают. Совершенно очевидно, что это связано с общеполитической ситуацией».

Слегка разбавил серьезный тон встречи вопрос о том, какие творческие приемы использует премьер в своей работе. «Рукоприкладство недопустимо», — пошутил Дмитрий Анатольевич, кажется, с некоторым сожалением. «По секрету» премьер продолжил: «Очень часто, я открою вам тайну, в конце заседания правительства, когда уже никаких СМИ нет, никаких телеканалов нет, я из зала выгоняю вообще всех приглашенных». Тут премьер слегка споткнулся и поправился: «Ну… прошу удалиться, поблагодарив их за участие, и оставляю только членов правительства. И уже им объясняю про политику партии в деревне, как говорили в советские времена. То есть указываю на „отдельные недостатки“ в их работе».

«В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ БЫЛО МНОГО ХОРОШЕГО, но абсолютное большинство современной молодежи там не смогло бы жить»

Было видно, что отнюдь не простым для Медведева стал вопрос о советских временах. Один из телеканалов задал вопрос своим зрителям в прямом эфире: «Вы хотели бы жить в СССР?» 92% тогда ответили: «Да!» Журналистов телеканала потрясло, что так отвечали и молодые, которые, вообще-то, и не нюхали жизни в СССР, родились уже в новой России… «Что стоит за этими настроениями?» — спросили у премьера.

«Для людей моего поколения и людей еще более взрослого поколения это свойство человеческой памяти. Мы помним только самое лучшее в период нашей молодости, — вздохнул он. — Эти годы для меня были важными, интересными, я учился. В Советском Союзе было много хорошего, это абсолютно точно. Но идеализировать Советский Союз не надо. Это было очень сложное государство. Молодежь, которая говорит: „Вот, хотим там очутиться“, — где очутиться? У пустой полки в магазине или в очереди за сапогами? Они даже представить не могут — ничего не было практически, даже в таком городе, как Ленинград. Были определенные социальные гарантии, это правда. Но нельзя идеализировать и эти гарантии. Вот система здравоохранения — да, она была бесплатной. Но вопрос в том, какая. Медосмотры, например в школе, я помню. Они заключались в том, что мне мерили вес и рост (смеется). Отдельные элементы этой системы нам обязательно нужно копировать, но нельзя идеализировать Советский Союз. На мой взгляд, абсолютное большинство современной молодежи там просто не смогло бы жить».

Среди серии доброжелательных обращений к премьеру острым показался вопрос о громких московских выступлениях и задержаниях: «Может, государство само повлияло на такую реакцию людей?»

«Если есть настроения, значит, их что-то создает, — откашлявшись, ответил Медведев. — По понятным причинам вряд ли есть смысл анализировать юридическую составляющую всех вот этих дел. Хотя я, конечно, следил за тем, как события развиваются. Очевидно, что там, наверное, есть какие-то издержки в работе правоохранительной системы, и их нужно учитывать, каким-то образом что-то менять даже. Но в целом это вызвало довольно мощный запрос на справедливость. И этот запрос вылился в том числе в различные акции. Мы с вами прекрасно понимаем, что ни в социальных сетях, ни на площади такие проблемы решить невозможно. Можно заявить о своем мнении, это абсолютно нормально. Но заявлять о своем мнении нужно все-таки в порядке, предусмотренном действующими правилами».

Ответил Дмитрий Анатольевич и на вопрос об искусственном интеллекте как возможном сопернике человека в будущем: «Когда и в каких областях роботы заменят людей?»

«Напоследок такой апокалиптический вопрос, — улыбнулся премьер. — Сейчас в мире два с половиной миллиона роботов. Но это, конечно, не те роботы, которых в кино принято показывать, это роботы, которые обычно занимаются производственными операциями, причем очень качественно. Это создает проблемы на рынке труда, но это действительно так. Тема искусственного интеллекта чрезвычайно интересна, думаю, практически для всех, кто здесь сидит. Выскажу свое мнение. Во-первых, не следует забывать про три закона робототехники, которые придумал когда-то Айзек Азимов. Кто не помнит, потом освежите в памяти. Первый закон — робот никогда не может причинять ущерб человеку. И эти законы необходимо свято соблюдать. Второе — я надеюсь, что мы не доживем до ситуации, в ближайшей обозримой перспективе не увидим этого, — чтобы роботы стали не объектом регулирования, объектом права, как говорят юристы, а субъектом права. Тогда, действительно, человеческой цивилизации конец».

Фото и видео с сайта government.ru





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