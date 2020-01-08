​Все будет хорошо. Или нет. Пять главных угроз для инвестора в 2020 году





Фото:

rfphoto/Depositphotos.com

Все, чего участники рынка опасались в прошлом году, может произойти в наступившем. Но аналитики в это уже не верят.

Ровно год назад мы рассказывали об опасностях, которые ждут инвестора в 2019 году, и описывали ситуацию «идеального шторма». Очереди в обменники, обвал на фондовом рынке, стремительно дорожающие кредиты и так далее. К счастью, ничего из описанного не приключилось: новых санкций не было, мировая экономика еще далека от рецессии, рубль укрепился, а цены на сырье и ресурсы держатся на вполне комфортных для нашей страны уровнях.

На фоне снижающихся ставок в Европе и США иностранные спекулянты скупили почти треть госдолга, а необычайно щедрый дивидендный сезон резко повысил интерес к российским акциям у частных инвесторов. В итоге биржевые индексы обновили исторические максимумы. Доходность индекса Мосбиржи с начала года составила более 27%, а с учетом выплаченных дивидендов — около 40%.

Конечно, это не значит, что и в наступившем году на рынках должна сохраняться теплая безоблачная погода, акции продолжат расти, а ВВП покажет прежнюю динамику. Практически все риски, которые сопровождали инвесторов в 2019-м, актуальны и сейчас. Предсказать, когда и что может произойти, сложно, поэтому мы попросили аналитиков описать, как будут развиваться события, если сбудутся страхи инвесторов. Спойлер: как следует из большинства комментариев, вероятность, что все описанное ниже сбудется, аналитики оценивают как очень низкую.

Угроза 1. Импичмент Дональда Трампа и победа демократов

«БКС Премьер», Антон Покатович:

«Сила текущих обвинений главы Белого дома видится весьма невысокой, и большинство усилий демократов не смогут пройти через республиканский сенат. Если допустить реализацию данного события, то рынки подвергнутся временной коррекции. В настоящий момент Трамп является одним из наиболее мощных поборников рыночного роста, и в случае его ухода от власти неопределенность в настроениях инвесторов значительно усилится. В этих условиях коррекция рынков США и ЕС может составить порядка 3—5%, а курс рубля в рамках сокращения аппетитов к покупке риска ослабнет до уровней 64—66».

ИК «Фридом Финанс», Ален Сабитов:

«Если главным кандидатом неожиданно станет сторонник левых взглядов в демократическом лагере вроде Элизабет Уоррен, то для бизнеса это будет угрозой. В таком сценарии инвесторам стоит остерегаться акций больших технологических гигантов вроде Facebook и Google, так как одним из пунктов предвыборной кампании Уоррен является усиление антимонопольного законодательства. Кроме того, не в фаворе в таком сценарии могут быть акции финансовых компаний, пострадать могут и акции из сектора здравоохранения из-за планов Уоррен по реформе системы медицинского страхования».

Угроза 2. Ужесточение торговой войны между Китаем и США

УК «БКС», Андрей Русецкий:

«Китай девальвирует юань, цены на сырье резко падают — страдают все развивающиеся страны. Китай потребляет в настоящее время от 30% до 70% объема разного сырья. Развитый мир не замечает кризиса (аналог 1998 года), девальвация рубля, курс под 90. Расширяются кредитные спреды по валютным облигациям, доходности вырастут до 5—7% в долларах».

«Финам», Сергей Дроздов:

«В случае усугубления торгового конфликта под сильный удар могут попасть мировые финансовые и сырьевые рынки. Распродажа фьючерсных контрактов на Brent и WTI неминуемо приведет к серьезному ослаблению рубля, что создаст дополнительное давление на благосостояние россиян и предприятия, работающие на внутреннем рынке. Однако до ноября 2020 года Дональд Трамп не станет до предела обострять торговые отношения с Пекином и тем самым ставить под удар американские биржевые площадки, прекрасно понимая, что ни один американский президент не переизбирался на падающем рынке».

Угроза 3. США вводят санкции против госдолга России

«Финам», Сергей Дроздов:

«Я не жду принятия «санкций из ада», а на другие виды ограничений у российской валюты выработан иммунитет. Кроме того, против выступает американский Минфин, потому что это не лучшим образом отразится на крупных инвесторах из США. Однако если все-таки рассматривать апокалиптический сценарий, то при его реализации курс рубля может ослабнуть до уровня 71—75 за доллар и 80—81 за евро».

ИК «Фридом Финанс», Ален Сабитов:

«Рынок отреагирует негативно, но в пределах дневной волатильности: индекс Мосбиржи упадет на 0,2—1,5%, возможно небольшое повышение доходности ОФЗ, в пределах 0,2—0,3% годовых. Влияние санкций на динамику экономики и финансовых рынков значительно ниже, чем факторов внутренней макроэкономической политики. Судя по статистике за последние 20 лет, динамика ВВП на 85% определяется динамикой денежной массы и уровнем ставок ЦБ. Остальные 15% влияния делят между собой факторы бюджетно-налоговой, законодательной политики властей, геополитические факторы, внутренние факторы социальной политики и другие, в том числе санкции. Поэтому роль санкций в динамике российских рынков составляет не более нескольких процентов».

Промсвязьбанк, Роман Антонов:

«Санкции — вопрос времени. Ближе к середине — второй половине года, в преддверии выборов президента, стоит ждать негативных сюрпризов от конгресса. В таком случае не стоит исключать возвращения рубля по 80. При санкциях на финсектор акции Сбербанка потеряют порядка 40—50% стоимости».

Угроза 4. Военные конфликты на Ближнем Востоке

«БКС Премьер», Антон Покатович:

«Вероятность новых геополитических обострений на Ближнем Востоке высокая. С учетом действия новых условий сделки ОПЕК+ (сокращения квоты по добыче нефти), а также наших ожиданий продления сделки до конца следующего года геополитика также будет способствовать более активному росту нефтяных котировок. Также мы видим, что темпы роста американской нефтедобычи продолжают свое замедление. В этих условиях баланс нефтяного рынка в 2020 году продолжит тяготеть к дефициту, а нефтяные котировки — к уровням 65—70 долларов за баррель. Геополитические «коллизии» могут позволить нефтяным котировкам реализовать попытки роста к отметкам вблизи 75 долларов».

Промсвязьбанк, Роман Антонов:

«Сланцевики в США несут серьезную угрозу для баланса нефтяного рынка, но они вряд ли смогут оперативно возместить выпадающие объемы добычи. Скорее всего, странам-участникам придется отказаться от соглашения ОПЕК+, чтобы вернуть цены к уровням 50—60 долларов за баррель. Цены на газ в Европе будут снижаться, но это не позволит американскому СПГ быть конкурентным. В моменте цены на нефть способны пробить уровень 100 долларов».

Угроза 5. Резкое падение ставок ФРС и мировых банков

«БКС Премьер», Антон Покатович:

«Вероятность значительного смягчения политики ФРС высока на горизонте ближайших 1—2 лет, но оно возможно только при условии появления масштабных угроз для экономического роста в США. В случае мировой рецессии — например, из-за торговых войн — даже ультрамягких монетарных условий может оказаться недостаточно для того, чтобы рынки продолжали рост. В результате рынки продемонстрируют снижение на 10—25%. Рубль защищен от рыночных «коллизий» своим сильным макроэкономическим базисом, но вряд ли сможет сохранить стабильность и скорректируется до уровней 67—72 рублей за доллар».

ИК «Фридом Финанс», Ален Сабитов:

Если замедление темпов роста продолжится, а монетарные стимулы не помогут, то вырастет вероятность фискальных стимулов. В ЕС новая глава ЕЦБ Лагард собирается активнее призывать власти к фискальным стимулам. В таких условиях могут быть интересны бумаги компаний, которые ориентированы на инфраструктуру, например промышленных и транспортных».

****

Среди наиболее вероятных событий, которые могут вызвать сильную коррекцию на мировых рынках и повлиять на экономики и валюты развивающихся стран, аналитики также назвали новые всплески антиправительственных выступлений и кризисы в отдельных странах (таких, как Турция или Аргентина), которые снизят желание инвесторов вкладываться в развивающиеся рынки. Актуальной останется и тема торговой войны, а кроме того, все большую тревогу у экспертов вызывают рост мирового долга и кризис на рынке краткосрочной ликвидности. Осенью 2019 года ставки на рынке однодневного РЕПО США резко выросли, что повысило эффективную процентную ставку в банковской системе выше лимита ФРС в 2,25% до 2,3%. По словам Алена Сабитова, причина этого осталась невыясненной. «Факторы риска для стабильности всей системы сохраняются, что может привести к кризису ликвидности в очередной раз в будущем», — говорит он. Это означает, что риски краха крупных финансовых институтов вроде Lehman Brothers или Bear Sterns вполне реальны, в прошлом это не раз приводило к финансовым кризисам.

Альберт КОШКАРОВ, Banki.ru





Источник