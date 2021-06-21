Все американские санкции должны быть сняты

Избранный президент Ирана Ибрагим Раиси заявил сегодня, 21 июня, на своей первой пресс-конференции после победы на выборах в минувшую пятницу, что внешняя политика его страны не будет ограничена ядерной сделкой 2015 года, передаëт телеканал «Аль-Арабия».

«Наша политика не будет ограничиваться ядерной сделкой. У нас будет взаимодействие с (внешним) миром. Но мы не будем связывать интересы иранского народа с ядерной сделкой», — отметил новый глава правительства (посты президента и премьер-министра в Исламской Республике совмещены).

Как иранские, так и западные официальные лица говорят, что избрание Ибрагима Раиси вряд ли изменит позицию Ирана на переговорах по возобновлению ядерной сделки — окончательное слово по всем основным направлениям внешней политики имеет верховный руководитель ИРИ Сейид Али Хаменеи. Речь может идти лишь об ужесточении риторики со стороны Тегерана, учитывая, что на смену умеренного реформиста президента Хасана Роухани пришëл жëсткий консерватор.

Раиси напомнил, что США первыми нарушили подписанный шесть лет назад Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе Ирана, и Евросоюз также впоследствии отклонился от выполнил своих обязательств по этому соглашению.

«Я призываю США вернуться к своей приверженности сделке… Все санкции, введëнные в отношении Ирана, должны быть сняты», — подчеркнул он.

Переговоры в Вене по возобновлению ядерной сделки 2015 с Тегераном были приостановлены в минувшее воскресенье после того, как Ибрагим Раиси победил на президентских выборах 18 июня. Два западных дипломата сообщили ранее агентству Reuters на условиях анонимности, что ожидается перерыв в «ядерных» переговорах в течение примерно 10 дней. Также указывается, что иранское руководство настаивает на отмене персональных санкций США в отношении Раиси до достижения договорëнностей.

Напомним, продолжающиеся с апреля переговоры в Вене нацелены на то, чтобы США вернулись бы в СВПД, откуда они вышли в одностороннем порядке в мае 2018 года при экс-президенте Дональде Трампе, и сняли санкции с ИРИ, в то время как Иран возобновит соблюдение всех своих обязательств в рамках ядерной сделки. В настоящее время Тегеран обогащает небольшое количество урана до уровня 60%, хотя СВПД ограничивает этот предел 3,67%. Тегеран также отклонился от требований СВПД в том, что касается эксплуатации центрифуг повышенной производительности.

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