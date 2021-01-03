Время турбулентности — Хартия’97 :: Новости Беларуси — Белорусские новости — Новости Белоруссии — Республика Беларусь

1

Виталий Портников, «Радио Свобода»

3.01.2021, 12:55

Виталий Портников

Каким будет новый 2021 год?

Этот вопрос многие даже и не пытаются себе задавать сегодня, когда человечество с очевидным облегчением прощается с прошлым, 2020 годом. И я сказал бы, что такого облегчения мы не наблюдали уже давно – и не случайно. Ведь 2020 год, год пандемии стал одним из самых тяжелых годов в современной истории человечества.

Но станет ли более простым для нас 2021-й? На это остается именно надеяться. Но пока нас ожидают сложные времена – ведь от календарных дат немногое меняется на самом деле.

Мир существует как бы в нескольких измерениях одновременно. С одной стороны, в некоторых странах уже началась вакцинация населения. С другой – люди продолжают заражаться и умирать, правительства вводят локдауны, а выявление новых мутаций вируса, как недавно в Великобритании, приводит почти к паническим настроениям и решениям. Есть и страны, в которых вакцины пока нет – и Украины среди таких государств. К тому же мы до сих пор не знаем, какое на самом деле время понадобится для вакцинации и насколько эффективной она окажется. Ну и не будем скрывать, что многие не собираются вакцинироваться.

И все это – вопрос не только медицинский, но и экономический и политический. Ведь от победы над болезнью зависит, как быстро запустится мировая экономика. Для Украины это очень важно еще и потому, что денег для поддержки людей в бюджете просто нет, не стоит даже сравнивать украинские компенсации с помощью западных правительств. И вообще – что будет с бюджетом на 2021? Получит ли украинское правительство помощь от Международного валютного фонда? Или этому помешает украинская политическая турбулентность?

Да, турбулентность! Если бы меня попросили одним словом оценить украинский 2021-й, я бы назвал его годом турбулентности! Ведь мы переживаем несколько кризисов одновременно. Напомню здесь только о некоторых.

Кризис в процессе поиска путей к восстановлению территориальной целостности Украины. В тупике фактически оказались и «нормандский формат» – никто не знает, когда состоится новая встреча лидеров, и формат ТКГ, который был главным трендом этого года. Да, это вина не украинской власти, а Кремля, где ждут капитуляции, а не поиска мира. Но власть всегда убеждала, что на этот случай у нее есть свой план – и где же он?

Кризис законодательной власти – в парламенте фактически нет большинства, президентский офис уже начал поиск новых союзников в каждом важном голосовании – и мы не знаем, к каким результатам это поиск приведет, что будут требовать эти новые союзники за свои голоса, и не ли закончится дело новыми досрочными парламентскими выборами.

Конституционный кризис. Именно перед Новым годом президент своим указом отстранил от обязанностей судьи Конституционного суда Украины его главу Александра Тупицкого. Однако в самом Конституционном суде говорят, что президент превысил свои полномочия. Нельзя исключать, что вскоре Конституционный суд отменит указ президента – и что дальше?

Экономическое падение, которое, к сожалению, может и дальше углубляться. Тем более, что на днях входим в новый локдаун. И все это, конечно же, будет вызывать вопросы к правительству. Так что 2021 вполне может стать годом его смены. Но здесь важны не новы фамилии, а новые потребности. Что окажется более актуальным для общества – еще один премьер в тени президента Владимира Зеленского? Или сильный премьер, в тени которого окажется президент? От ответа на этот вопрос будет зависеть, как будет развиваться политическая ситуация в Украине в ближайшие годы, а не только в 2021-м.

Виталий Портников, «Радио Свобода»





Источник