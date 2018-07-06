Время не ждет: станет ли встреча в Хельсинки прологом к созданию новой «Большой тройки»?

Тот факт, что недавно Bank of America, а до того Всемирный банк спрогнозировали «высокие риски» нового обострения глобального системного экономического кризиса чуть ли не нынешней осенью, никого не удивило. Как и подписанное в начале мая группой из 1100 «видных экономистов»(?!) открытое письмо действующему президенту США, где Дональда Трампа предупреждали, что его политика торгового протекционизма ведет к новой Великой депрессии. Про алармистские тексты бывшего замминистра финансов США Пола Робертса в данном контексте и говорить не приходится — там просто «тушите свет» и «спасайся, кто может».

Нынешняя финансово-экономическая «матрица» исчерпала не только свои пределы роста (это стало ясно во время кризиса 2008–2009 годов), но и пределы жизнеспособности, и существует только благодаря тому, что центральные банки закачивают в нее три-четыре триллиона долларов ежегодно (из них около триллиона приходится на рост федерального долга США, выступающего, таким образом, основным драйвером современной глобальной экономики). В результате «навес» виртуальной денежной массы над реальным сектором буквально на наших глазах ушел за горизонт прогнозирования, составляющий примерно 25-30 лет.

Из этой ситуации, по большому счету, есть всего три принципиальных выхода.

Выход первый: «Тех же щей, да погуще влей»

Этот выход состоит в том, чтобы повторить — в новых масштабах — фокус с Lehman Brothers образца 2008 года, найдя «козла отпущения» и повесив на него все «плохие долги». Данный сценарий, судя по всему, уже готовят к реализации — по крайней мере, множество мелких фактов свидетельствуют о том, что петля затягивается, и затягивается она вокруг Deutsche Bank.

На днях, как сообщила французская полиция, 57-летний турист из КНР Ван Цзянь трагически погиб во время тура по Провансу: «Поднялся на высокий парапет в живописной деревне Бонне, чтобы сделать селфи, и упал, снесенный внезапным порывом ветра». Все бы оно ничего, «полиция не считает его смерть подозрительной», но погибший являлся соучредителем и председателем HNA Group, одного из крупнейших (10%) акционеров Deutsche Bank.

Практически одновременно банкир Борис Фомин, экс-председатель правления «Промсбербанка», скрывавшийся на территории Хорватии, сдался российским властям и уже дал признательные показания об участии «Русского земельного банка», «Российского кредита», а также Deutsche Bank в схемах незаконного вывода капиталов из РФ на общую сумму свыше 21 млрд долл.

Кроме того, в начале июля прошла информация о том, что Deutsche Bank провалил и второй раунд ежегодного стресс-теста Федеральной расчетной системы США, а аудиторская «большая тройка» непрерывно снижает его рейтинги. Если вскоре плохие вести придут и из Катара, чья правящая семья шейхов Аль Тани владеет 9,9% акций Deutsche Bank, — сомнений в том, что именно немецкий банк обречен на заклание, практически не останется.

Проблема, однако, в том, что портфель «плохих долгов» у него оценивается примерно в 70 трлн долларов, что на два порядка превосходит аналогичный показатель Lehman Brothers осенью 2008 года (680 млрд долларов), а следовательно не только немецкая или европейская, а вся мировая экономика, скорее всего, «рванет» так, что не просто «разорвет в клочья», но и «пойдут клочки по закоулочкам» — то есть последствия будут непредсказуемыми и намного более тяжелыми, чем военный конфликт «средних масштабов», например израильско-иранский или американо-северокорейский.

Выход второй: «война все спишет»

Скорее всего, это будет не «маленькая победоносная война». Она не должна быть маленькой и даже не должна быть победоносной. По большому счету, вообще неважно, где именно она будет проходить и между кем именно — лишь бы эта война позволила списать те самые «плохие долги», о которых идет речь, и произвести глобальный переучет активов, подобный сделанному после Второй мировой войны.

Но опять же, войны, как известно, очень просто начать, но трудно завершить — у них своя логика, которая, как правило, не укладывается в рамки предварительных расчетов («гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить»). Тем более что сегодня, сколько бы ни заявлялось о десятикратном или даже стократном военном превосходстве «коллективного Запада» во главе с США над Россией, — в режиме «оффлайн», то есть в реальности, такое превосходство более чем сомнительно, поэтому ни в Вашингтоне, ни в других западных столицах не могут не принимать во внимание силовые возможности Москвы.

Выход третий: новая «Большая Тройка»

Президент США Дональд Трамп уже встречался с председателем КНР Си Цзиньпином. Путин и «товарищ Си», можно сказать, находятся в постоянном контакте, поскольку прямой документооборот между аппаратами ЦК Компартии Китая и администрации президента России налажен еще с 2016 года.

16 июля, как известно, в столице Финляндии должна пройти российско-американская встреча на высшем уровне, на которой, судя по серьезности идущей подготовки, сторонами будет обсуждаться весь круг проблем, связанных с реализацией описанных выше «базовых сценариев». А следовательно, в Хельсинки неизбежно возникнет и тема «Большой тройки» — то есть личных переговоров между лидерами государств, создающих «глобальный треугольник XXI века»: США, КНР и РФ.

Необходимость такой «новой Ялты-1945» (или «нового Тегерана-1943») обусловлена тем, что для выхода из глобального кризиса формат двусторонних встреч является сегодня абсолютно необходимым — но уже далеко не достаточным. Ведь время не ждет, в воздухе мировой экономики и политики все отчетливее пахнет серой, и как писали братья Стругацкие в одном из своих романов («Жук в муравейнике»): «Нам разрешается прослыть невеждами, мистиками, суеверными дураками. Нам одного не простят: если мы недооценили опасность. И если в нашем доме вдруг завоняло серой, мы просто не имеем права пускаться в рассуждения о молекулярных флуктуациях — мы обязаны предположить, что где-то рядом объявился черт с рогами и принять соответствующие меры, вплоть до организации производства святой воды в промышленных масштабах».

Такую «организацию в промышленных масштабах» может обеспечить только новая «Большая тройка». Глобальный запрос на нее уже сформирован. Вопрос только в том, насколько готовы ответить на него лидеры трех сверхдержав современного мира.

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