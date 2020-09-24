Врачу из Подольска вручили жилищный сертификат: Новости: Политика и общество

24 сентября 2020 68

Фото: администрация г.о. Подольск

Церемония прошла в Доме Правительства Московской области. 51 медицинскому работнику врачу из подмосковного региона вручили документы по программе «Социальная ипотека». Программа, напомним, реализуется с 2016 года по инициативе губернатора МО Андрея Воробьева.

В числе счастливчиков – фельдшер Подольской подстанции «Скорой помощи» Марина Железнова. Будущих новоселов поздравила министр жилищной политики региона Инна Федотова, рассказали в горадминистрации .

— За все время реализации программы «Социальная ипотека» почти 2000 профессионалов Подмосковья получили сертификаты на приобретение жилья, из которых 60% — это врачи, — сказала Инна Федотова. — Кроме медработников в этой программе принимают участие молодые ученые и уникальные специалисты, педагоги, тренеры. В этом году к нам поступило более 600 заявок, из которых отобрано 365 свидетельств. В следующем году мы запланировали выдать 390 свидетельств, и я думаю, что эта программа дальше будет действовать в регионе, поскольку она является уникальной для тех, кто планирует жить и трудиться в Подмосковье.

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