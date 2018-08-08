Врачи угрожали Сенцову привязыванием к койке и насильным кормлением

Главный врач больницы в Лабытнанги угрожал украинскому политзаключенному Олегу Сенцову привязать его к больничной койке и насильно напичкать медпрепаратами и искусственным питанием

Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Дмитрий Динзе, передает «ДС».

«Сенцов не верит в обеспечительные меры со стороны России. Ранее его привозили в гражданскую больницу для обследования и возможности помещения в медицинское учреждение гражданского типа. Главный врач как узнал, кого к нему привезли, сказал, что привяжет Олега к больничной койке, напичкает его насильно медицинскими препаратами и искусственным питанием. Если же Олег будет отказываться, то трубу с искусственным питанием поставит в нос либо рот, на крайний случай — в задницу. Вот такие врачи в России бывают», — написал он.

Кроме того, он обнародовал обращение адвоката Наталии Добревой, представляющей интересы Сенцова в ЕСПЧ, к представителю России Михаилу Гальперину. В письме она просит перевести Сенцова в клинический медицинский многопрофильный центр «Святитель Лука» в Симферополе.

В то же время, Сенцов от руки дописал в обращении, что не просит о переводе. Он боится, что его туда не довезут живым, а также считает, что «никакие другие врачи его не излечат, потому что он не болеет, а голодает и не собирается останавливаться».

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