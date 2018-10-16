ВР оставила Вилкула неприкосновенным

За решение о снятии с Вилкула неприкосновенности проголосовало 137 (при необходимом минимуме 226 — УНИАН) народных депутатов Украины.

Рада не поддержала решение о снятии с Вилкула неприкосновенности / фото УНИАН

Верховная Рада Украины не поддержала представление Генеральной прокуратуры о снятии депутатской неприкосновенности с народного депутата Украины Александра Вилкула.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовало 137 (при необходимом минимуме 226 — УНИАН) народных депутатов Украины.

За решение о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности Вилкула не голосовали в полном составе фракция “Оппозиционный блок”, также группы “Воля народа” и “Возрождение”.

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За данное решение проголосовали лишь 46 из 135 народных депутатов из фракции “Блок Петра Порошенко”, 36 из 80 депутатов из фракции “Народный фронт”, 18 из 25 из фракции “Самопомичь”, 9 из 20 из фракции Радикальной партии, 5 из 20 из фракции ВО “Батькивщина”.

Как сообщал УНИАН, 8 октября Комитет Верховной Рады по вопросам Регламента и организации работы парламента признал законным представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности Вилкула и направил в ВР заключение, в котором содержатся определенные замечания относительно качества представления.

По данным прокуратуры, Вилкул на посту главы Днепропетровской ОГА на протяжении 2011-2012 годов издал распоряжение о незаконном изменении целевого назначения земельных участков общей площадью более 66 га.

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На заседании комитета Луценко представил доказательства следствия в отношении незаконной передачи земельных участков в аренду Орджоникидзевскому горно-обогатительному комбинату и предприятию «Арт ленд».

Комитет принял во внимание, что генпрокурор в рамках уголовного производства проведет дополнительную проверку статуса земельных участков, о которых идет речь в эпизоде представления относительно Орджоникидзевского ГОКа. Что касается земель предприятия «Арт ленд», то будет проведена проверка относительно того, не основаны ли доказательства, которые были озвучены, на показаниях, которые были добыты незаконным способом.

Вилкул и его адвокат Алексей Баганец заявляют, что суд незаконно предоставил разрешение на прослушивание телефона депутата, поскольку на это не было разрешения парламента, поэтому доказательства получены незаконным путем.

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