Впервые за много лет. Украина и Кувейт запускают прямое авиасообщение — Минфин

Украина и Кувейт запускают прямое авиасообщение. Первый полет запланирован на 13 июля. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Прямой авиарейс

«Впервые за много лет запускается прямой авиарейс Эль — Кувейт-Киев. Активизация деловых контактов и увеличение количества иностранных туристов в Украине — среди приоритетов украинской дипломатии на экономическом направлении. Надеюсь, что уже в ближайшее время, после ослабления карантина в Кувейте, украинские туристы также смогут посетить эту замечательную страну», — заявил заместитель министра иностранных дел Украины Дмитрий Сеник.

Читайте также: Восстановление авиасообщения Турции с РФ заблокировало рейсы из Украины

График полетов

Осуществлять перелеты будет авиакомпания Jazeera Airways.

Рейсы будут проводить дважды в неделю.

С Кувейта в Киев будут летать во вторник и пятницу. Из Киева в Кувейт — в среду и субботу.

Следите за интересными и эксклюзивными материалами о влиянии пандемии на экономику в телеграм-канале «Экономика и коронавирус».

Источник